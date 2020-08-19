 

Медики назвали полезные свойства малины

19.08.2020, 8:53, Разное

Медики рассказали, какими полезными свойствами обладает малина. Они заявили, что те участники исследования, которые употребляли эту ягод, имели преимущества над остальными испытуемыми.
Малина обладает рядом полезных свойств. Например, она помогает сохранить молодость и уменьшает риск развития атеросклероза. Большинство людей, которые хотят быть красивыми, посещают дорогостоящие косметические процедуры. Однако этих затрат можно избежать.

В рацион достаточно включить малину. Она сохраняет упругость кожи, поскольку в ее составе присутствует множество полезных витаминов и микроэлементов. Малина помогает очищать кровеносные сосуды.

Любители этой сладкой ягоды меньше жалуются на повышенное артериальное давление и проблемы с сердцем. В то же время малину нужно употреблять в разумных количествах. В особенности речь идет о тех, кто страдает сахарным диабетом. Перед включением ягоды в рацион таким людям нужно проконсультировать со своим лечащим врачом.



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