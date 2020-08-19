 

На Волочкову подал в суд бывший возлюбленный

19.08.2020, 8:53, Разное

На балерину Анастасию Волчкову бывший возлюбленный Владислав Фоменко подал в суд. Он намерен взыскать с артистки 130 миллионов рублей. Соответствующие документы зарегистрированы в одном из судов Красногорска.
Экс-возлюбленный в заявлении написал, что проживал с Анастасией Волочковой под одной крышей в течение нескольких месяцев. Роман пары завершился в мае 2015 года. По словам бизнесмена, артистка использовала его, чтобы обогатиться. Балерина отказалась самостоятельно платить за ремонт, который обошелся в 30 миллионов рублей. Также блондинка выгнала строителей, пришедших по просьбе Фоменко. Бизнесмен отметил, что в итоге всю сумму за проведение ремонтных работ ему пришлось платить самостоятельно. Он занял деньги, а впоследствии и вовсе оказался за решеткой.

После выхода из тюрьмы Фоменко пытался выйти на связь с Анастасией Волочковой, но ему удалось поговорить только с ее официальным представителем. Женщина обвинила предпринимателя во лжи и заявила, что тот страдает психическим заболеванием. Моральный ущерб экс-возлюбленный балерины оценивает в 100 миллионов рублей, поскольку после случившихся событий его жизнь пошла под откос.

Представитель Анастасии Волочковой Юлия Вербицкая объяснила, что зарегистрированный иск стал для танцовщицы «приятной неожиданностью». Она думала, что действия экс-избранника ограничатся съемками ток-шоу, но тот решил пойти дальше.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / Мнение: Итог

10.08 / Лукашенко c 80 процентами побеждает Тихановскую: Первые результаты выборов президента Белоруссии

11.08 / Звезда сериала “Кухня” Михаил Башкатов опубликовал редкое фото с детьми

07.07 / Ученые разгадали феномен «мертвой воды»

05.08 / Мнение: О Лукашенко и Путине – кто кого?

01.07 / Мнение: О потерях БПЛА в Ливии

28.07 / Российский мультфильм вошел в топ-5 детских программ в мире

08.07 / В Крыму ожидается транспортный коллапс из-за потока туристов

16.08 / Ранение Александра Тарайковского

29.07 / Володин поручил проверить ряд депутатов на наличие двойного гражданства

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска