На Волочкову подал в суд бывший возлюбленный

19.08.2020, 8:53, Разное

На балерину Анастасию Волчкову бывший возлюбленный Владислав Фоменко подал в суд. Он намерен взыскать с артистки 130 миллионов рублей. Соответствующие документы зарегистрированы в одном из судов Красногорска.

Экс-возлюбленный в заявлении написал, что проживал с Анастасией Волочковой под одной крышей в течение нескольких месяцев. Роман пары завершился в мае 2015 года. По словам бизнесмена, артистка использовала его, чтобы обогатиться. Балерина отказалась самостоятельно платить за ремонт, который обошелся в 30 миллионов рублей. Также блондинка выгнала строителей, пришедших по просьбе Фоменко. Бизнесмен отметил, что в итоге всю сумму за проведение ремонтных работ ему пришлось платить самостоятельно. Он занял деньги, а впоследствии и вовсе оказался за решеткой.

После выхода из тюрьмы Фоменко пытался выйти на связь с Анастасией Волочковой, но ему удалось поговорить только с ее официальным представителем. Женщина обвинила предпринимателя во лжи и заявила, что тот страдает психическим заболеванием. Моральный ущерб экс-возлюбленный балерины оценивает в 100 миллионов рублей, поскольку после случившихся событий его жизнь пошла под откос.

Представитель Анастасии Волочковой Юлия Вербицкая объяснила, что зарегистрированный иск стал для танцовщицы «приятной неожиданностью». Она думала, что действия экс-избранника ограничатся съемками ток-шоу, но тот решил пойти дальше.