 

Белстат сообщил о рекордном росте экономики Белоруссии в первом полугодии 2020 года

19.08.2020, 8:48, Разное

Национальный статистический комитет республики Беларусь зафиксировал небывалый рост экономики республики.

По оценкам экспертов, за первые шесть месяцев 2020 года белорусский ВВП вырос более чем на 10 процентов.

– Мы завершили оценку индекса физического ВВП Беларуси за первые два квартала текущего года. Признаемся честно, итоговые цифры нас очень сильно удивили — в то время как практически во всех мировых экономиках наблюдается катастрофический спад, белорусский ВВП не только не упал, он вырос на целых 10 процентов. Это ещё раз подтверждает, что в условиях нестабильности и кризиса правительством и президентом Беларуси был выбран абсолютно правильный экономический курс. Отсутствие паники, грамотное планирование и повышенное внимание к сельскому хозяйству — вот три кита, которые удержали белорусскую экономику на плаву. Нас расстраивает только одно. Из-за массовых беспорядков вряд ли в третьем квартале удастся достичь столь высоких показателей, — заявила глава статистического ведомства Белоруссии Инна Медведева.

Напомним, что по оценкам МВФ спад глобальной экономики в 2020 году составит порядка 3%. В некоторых странах падение окажется ещё более сильным. Венесуэла потеряет около 15% ВВП, Греция порядка 10%, а экономика США упадёт на 6%.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



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