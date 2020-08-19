«В тюрьме они быстро от этой дури отучатся» – в МВД пообещали сажать подростков, вовлеченных в движение АУЕ

19.08.2020, 8:48, Разное

В министерстве внутренних дел заявили о планах активно отправлять в колонии подростков, вовлеченных в движение АУЕ (признано экстремистским в России).

По словам начальника департамента столичного главка по работе с несовершеннолетними Михаила Седокова, пенитенциарная система заставит подростков забыть об уголовных субкультурах.

– У нас по закону за тяжкие преступления в колонию можно отправиться с 14 лет, а экстремизм – преступление как раз тяжкое. Так что будем сажать, и сажать будем активно, – сказал полковник юстиции. – В тюрьме они быстро от этой АУЕшной дури отучатся. Надо исправлять подростков, пока это ещё можно сделать, пока они не стали матёрыми уголовникам.

Представитель ведомства добавил, что рассчитывает на поддержку со стороны судебной системы и прокуратуры в этой задаче.