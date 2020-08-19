В Рыбинске отметят День российского флага

19.08.2020, 8:56, Объявления

Теги: Праздник

22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации.

В этом году по причине ограничительных мер празднование пройдет в онлайн-формате в виде патриотических акций, а запланированные очные мероприятия соберут не более 50 человек.

По 22 августа любой желающий может принять участие в челлендже «Цвета моей Родины». Для этого необходимо выложить фотоколлаж в комментариях к основному посту о старте фоточелленджа в официальном сообществе Всероссийского конкурса «Большая перемена» в социальной сети «ВКонтакте» и передать эстафету своим друзьям или родственникам, указав официальные хэштеги.

Также по 22 августа можно присоединиться к флешмобу «Вперед, Россия!». Принять участие в флешмобе может любой желающий. Для участия необходимо выложить видео исполнения танца в комментариях к основному посту о старте флешмоба в официальном сообществе Всероссийского конкурса «Большая перемена» в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/wall-193258751_168327 и передать эстафету своим друзьям или родственникам, указав официальные хэштеги #ЦветаМоейРодины, #БольшаяПеремена.

19 августа летний читальный зал под открытым небом в сквере перед БИЦ «Радуга» (пр. Ленина, 184) в 16 часов приглашает горожан принять участие в конкурсе рисунков на асфальте «Творчество Н. А. Некрасова глазами детей». 21 августа в 13:20 – присоединиться к интерактивной программе «Российский триколор».

20 августа в 17 часов на площади у ДК «Вымпел» пройдет концертная программа «Под флагом России».

21 августа на площади у ДК «Волжский» в 17 часов состоится патриотическая акция «Под флагом России живу и расту».

22 августа с 10:00 до 18:00 на площади КДК «Переборы» будет транслироваться праздничная радиогазета «Гордо реет флаг державный».

21, 22, 23 августа в 18:00 в Театральном дворике (Крестовая ул., 17а) горожан ждет концертная программа «Хорошее настроение» с участием солистов Рыбинского оркестра имени А. Шацкого.

Не останутся в стороне и юные рыбинцы. 20, 21, 22 и 23 августа в 11.30 Кукольный дворик (Вокзальная ул., 14) приглашает на детские спектакли.

Пресс-служба администрации города Рыбинска