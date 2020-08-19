Доктор Мясников прокомментировал слухи о «закрытии всего» в сентябре

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19.08.2020, 8:48, Новости дня

Телеведущий и врач Александр Мясников прокомментировал слухи о закрытии различных учреждений в РФ в сентябре в связи с очередной волной коронавируса.

«Я в отпуске и какое-то время был не на связи… Почему все с такой уверенностью говорят о «полном закрытым всего с 20 сентября»? … По логике эпидемиологического процесса такого форс-мажора быть не может (конечно его можно «назначить», но зачем?). Так откуда такие устойчивые панические настроения? Я должен был ехать в конце сентября выступать к Краснодар, так там отказались планировать встречу, так как убеждены в закрытии 20 сентября. Представляете, как это запущенно?! Сегодня и официальные лица подтверждают, что закрытия не планируют. Что еще надо? Проснуться 21/9 не в карантине и изоляции? Понятно, уверен, что этого не будет, медицинских показаний нет, ну – поживем-увидим…», – написал Мясников в Telegram.

Ранее Мясников выразил свое мнение насчет созданной в РФ вакцины от коронавируса. По его словам, это совершенно беспрецедентная ситуация, показывающая, что российские институты продолжают оставаться на лидирующих позициях во всем мире.



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