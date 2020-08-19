 

Эксперт: Лукашенко нужно срочно делать Белоруссию частью России

19.08.2020, 8:43, Разное

По мнению журналиста Андрея Бабицкого, Александра Лукашенко загоняют в угол. Он напомнил, что многие сравнивают происходящее в Белоруссии с Майданом на Украине, однако эти события лишь на первый взгляд схожи. На самом деле оппозиция применяет новые технологии против действующей власти, заметил эксперт.

Бабицкий уверен, что у Лукашенко лишь один путь: присоединить Белоруссию к Российской Федерации. Во-первых, это решение поддержит Владимир Путин, а во-вторых, сохранять порядок, в основном, возьмутся российские правоохранительные органы.

Таким образом, белорусской оппозиции придется выступать не только против Лукашенко, но и против Путина. Но такой шаг протестующие вряд ли пойдут, поэтому их “ситуативное единство распадется”, считает журналист. Также он не сомневается, что многие жители республики поддержат создание Союзного государства.

“Лукашенко нужно срочно делать свою страну частью России, опереться на авторитет Путина”, – цитирует Бабицкого “Царьград”.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 16 Авг 2020 в 7:55 PDT

Напомним, в понедельник, 17 августа, президент Белоруссии посетил Минский завод колесных тягачей, где проходила забастовка. Александру Лукашенко не удалось мирно побеседовать с рабочими. Сотрудники предприятия скандировали “Уходи!”. После встречи, по сообщениям СМИ, были задержаны несколько рабочих МЗКТ.



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