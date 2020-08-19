В мире COVID-19 заболело уже более 22 млн человек

19.08.2020, 8:25, Новости дня

Число заразившихся коронавирусом в мире по состоянию на утро 19 августа достигло 22 136 254 человек (+254 396 за сутки). Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением заболевания.

Умерло 779 557 человек (+5523 за сутки), 14 116 451 выздоровел (+285 955).

Лидерами по масштабу распространения заболевания COVID-19 являются:

США (5 482 516 инфицированных; 171 808 умерших; 1 898 159 выздоровевших);

Бразилия (3 407 354 заболевших; 109 888 умерших; 2 751 246 выздоровевших);

Индия (2 767 253 инфицированных; 52 888 умерших; 2 037 816 выздоровевших);

Россия (930 276 инфицированных; 15 836 умерших; 741 045 выздоровевших);

ЮАР (592 144 заболевших; 12 264 умерших; 485 468 выздоровевших).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.