Опубликованы снимки серийного внедорожника Aurus Komendant

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19.08.2020, 8:20, Новости дня

Компания, занимающаяся разработкой и выпуском отечественных автомобилей Aurus, запатентовала серийную версию внедорожника под названием Aurus Komendant.

В частности, по фотографиям можно увидеть, что никаких радикальных отличий от первоначального исполнения, доступного пользователям, здесь не произошло. Вместе с тем ранее в ходе тестовых испытаний в Швеции уже обнаруживали данный автомобиль, который имел аналогичное исполнение кузова.

Технические параметры внедорожника Aurus Komendant схожи с ранее выпущенными версиями лимузина и седана. Разработчики применили здесь систему полного привода, гибридную установку с 4,4-литровым агрегатом, а также девятиступенчатую автоматическую трансмиссию.



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