Кто тот «добрый человек», который подсказал Батьке зарегистрировать Тихановскую?

19.08.2020, 8:23, Разное

Очень коротко «в пандан» блестящему посту Кирилла Рогова. Где же действительно прячется та «мышка», которая, если верить Никите Михалкову, взрывает «Цитадель»? У каждой революции есть своя индивидуальная и неповторимая «мышь». Есть она и у белорусской революции, конечно. Но, если семь лет назад в Украине повод был трагичным — избиение студентов омоновцами на Майдане, — то сегодня в Белоруссии он скорее трагикомичный: это глупая чисто «политтехнологическая» ошибка властей, допустивших Тихановскую к выборам.

Ситуация настолько классическая, что стала даже одним из сюжетов «Проклятых королей» Мориса Дрюона. При выборе папы кардиналы в первом круге всегда голосовали за самого слабого «непроходного» кандидата, чтобы выиграть время и определить расклад сил. Но случались накладки — однажды все проголосовали за одного и того же «слабого» и «немощного», и он стал папой, прожил долго и пережил многих «сильных» и «гордых». Это реальная история папы Бенедикта XII. Дрюон писал с натуры. Если бы Лукашенко читал «Проклятых королей» или хотя бы Википедию, то, возможно, белорусской революции на этот раз не случилось бы.

С позиций сегодняшнего дня все кажется весьма однозначным. Но по сути своей ситуация не была столь однозначной. Этот тайм Лукашенко вполне еще мог выиграть (да и сейчас исход матча до конца не ясен — все, похоже, решат послематчевые пенальти с участием игроков, пока остающихся в запасе). Подвела Лукашенко, скорее всего, гордыня и самоуверенность. Так был уверен в себе, что думал уже не только о победе, а и о том, как лучше выглядеть перед Западом. Именно перед Западом — потому что Москве глубоко безразлично, кто там в Минске допущен к выборам, а кто — нет. Да хоть «дед Никто», в Москве сами умеют выборы по-всякому проводить — хоть с кандидатами, хоть без.

Но Лукашенко уже думал о геополитике, продолжал свой бесконечный спор с Путиным («На таких выборах, если они реально будут честными, еще не факт кто выиграет, Ксюш»). Как в воду смотрел — точно не факт, даже если выборы будут нереально нечестными. Идея была красивой. Пусть Дрюона в команде Батьки никто не читал, но «мальчуковый» фильм «Гладиатор» точно смотрели. Ну, значит, решили выпустить на арену белорусского Колизея раненого Рассела Кроу в юбке. Ну какой из Тихановской боец — женщина, «училка», на всякий случай — муж в тюрьме. Вот нет на Лукашенко хорошего «#metoo» — не отбили ему сексизм по самое не хочу. Не уберегли от ошибки.

Расчет был простой. Выпускаем беспомощную, связанную по рукам и ногам Тихановскую с мужем и детьми в виде петли на шее. В традиционалистском белорусском обществе в условиях раскола протестных элит, где все больше воюют друг с другом, чем с Лукашенко, у нее нет шансов. Но зато на все упреки Запада после выборов скажем — да у нас же был кандидат-зверь, она на самом государственном телевидении призывала свергнуть Батьку. Вы вон попробуйте такое в России замутить. И, честно сказать, Запад бы с радостью за это ухватился и жал бы диктатору руку, а потом бы долго мыл ее под краном не меньше 20 секунд и только с горячей водой, чтобы не заболеть политическим коронавирусом.

Но вышло иначе. Слабость Тихановской оказалась ее силой. Никто из разрозненных фракций белорусской оппозиции не увидел в ней возможного конкурента в долгосрочной перспективе, и поэтому оппозиция легко и быстро объединилась под этим брендом. Лукашенко сам вбросил в насыщенный раствор катализатор революции. По собственной инициативе и по собственной глупости. Подарил массам тот самый триггер, без которого ни одна революция не может состояться. Но ведь был же кто-то очень умный, кто к Батьке с этой идеей пришел, кто расписывал все достоинства «тонкой игры» и убеждал, что это абсолютно безопасно. Ну как российская вакцина «Спутник V». Вот он, истинный герой белорусской революции. Что бы мы вообще делали, если бы в мире не было политтехнологов.

P. S. Вот сидит кто-то в Кремле и думает: никаких экспериментов с кандидатами в 2024 году, только проверенные агенты…

Владимир Пастухов