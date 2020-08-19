 

Африка оказалась в долговой ловушке у Китая

19.08.2020, 8:02, Новости дня

Китай выдавал африканским странам множество займов и в итоге стал для них главным кредитором. Сейчас же в условиях мирового экономического кризиса по кредитам платить они не могут, так что приходится Пекину идти на пересмотр условий, пишет Le Figaro.


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Многие страны Африки пострадали от мирового экономического кризиса, и члены «Большой двадцатки» решили, что самые бедные из них будут освобождены от выплат по кредитам до конца года. Китай тоже принимал участие в этом соглашении, тем более что он главный кредитор африканских стран. Однако это лишь малая часть общей задолженности континента, которая доходит до $365 млрд, треть из которых — долг перед Китаем, пишет Le Figaro.

С 2000 по 2017 год $143 миллиардов потратил Китай на строительство дорог, мостов, стадионов, больниц в Африке в рамках программы «новых шёлковых путей». Например, получилось, что 70% всех внешних долгов Джибути — займы Китая.

Однако предложение «Большой двадцатки» касается не всех стран. Например, те, что должны Всемирному банку или МВФ, из него исключены. Также речь идёт только о межгосударственных займах.

Китай обвиняют в том, что он ввёл африканские страны в долговую ловушку. Так что сейчас ему приходится участвовать в новых мировых инициативах. Хотя это не соответствует его культуре и намерениям, ведь международное сотрудничество подразумевает прозрачность и внешнее наблюдение. К тому же эксперты обнаружили, что процентные ставки в китайских банках в два раза превышают ставки Всемирного банка.

Задолженность африканских стран несёт в себе проблему и для Китая, у него 20% займов сейчас на пересмотрении условий.  Судя по всему, Китай будет рассматривать каждый случай в отдельности. Пекин уже сказал, что простого списания, как того просят африканские страны, не будет. Но в отдельных случаях долг может сильно сократиться, пишет Le Figaro. 



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