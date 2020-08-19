США наносят очередной «смертельный удар» по Huawei

19.08.2020, 8:02, Новости дня

В США приняли новые санкции, в соответствии с которыми всем компаниям запрещается продавать Huawei чипы с использованием американского программного обеспечения и технологий, не получив специальную лицензию. Как отметили эксперты в комментарии CNN, это может нанести по китайской корпорации «смертельный удар».



Reuters

США отрезали Huawei доступ к жизненноважным передовым компьютерным чипам, что нанесёт «смертельный удар» этой китайской компании, пишет на своём сайте CNN. Вашингтон объявил о введении новых санкций, в соответствии с которыми иностранным фирмам запрещено продавать Huawei чипы с использованием американского программного обеспечения и технологий, не получив на то особого позволения.

Прежде Штаты уже принимали подобные меры, но оговаривали круг конкретных чипов. Сейчас же запрет коснётся всех производителей.

Как отмечает автор статьи, в последнее время администрация Трампа угрожала запретить TikTok и WeChat, а также операции Alibaba. В отношении Huawei Вашингтон неоднократно говорил об угрозе национальной безопасности. Но в самом Huawei уверены, что выживут и в этой ситуации, и выражают готовность пережить краткосрочное сокращение доходов.

Впрочем, не все эксперты разделяют этот оптимизм, некоторые говорят, что это самая жёсткая мера из всех, что были приняты Штатами. Huawei нужны иностранные полупроводники для систем 5G. Новые санкции могут «забить последний гвоздь в крышку гроба» планов Huawei по развитию мобильных телефонов.

Но и американские компании пострадают, отмечает автор статьи. Продажи в Китай двигали инновации и исследовательские разработки в Штатах, что важно для экономики и национальной безопасности США. Так что американские компании собираются добиваться у правительства гранта на продажи чипов в Китай.

Эксперты не исключают, что Китай, в свою очередь, предпримет встречные меры против американских компаний. Так, эксперты полагают, что бизнес Apple в Китае может пострадать, в том числе от запрета Трампа на дела с WeChat или популярным в Китае WeiXin, отмечает журналист CNN.