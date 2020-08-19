Французам придётся носить маски на работе

19.08.2020, 8:02, Новости дня

Французские власти приняли решение ввести обязательное ношение масок на предприятиях, чтобы остановить распространение коронавируса. Врачи и вовсе призывают сделать так, чтобы без маски можно было находиться только дома, пишет Le Soir.



Reuters

Ношение масок будет «систематизировано» во всех закрытых пространствах во Франции, где одновременно работают разные люди, сказала министр труда Франции Элизабет Борн после двухчасовой видеоконференции с представителями профсоюзов и предпринимателей. Как приводит её слова Le Soir, речь идёт, в частности, о залах собраний, коридорах, гардеробах, больших рабочих пространствах.

Нынешние меры предписывали носить маски лишь в тех случаях, когда между людьми не соблюдалась дистанция в метр. Новые правила будут применяться с конца августа. И раз речь идёт о безопасности работников, то это входит в сферу ответственности работодателя. Тем более, по последним данным, 24% всех очагов заражения — это предприятия.

Связаны новые меры с тем, что цифры новых случаев заболевания коронавирусом во Франции растут. Власти опасаются второй волны, которая крайне негативно скажется на системе здравоохранения и экономики.

В Париже и Марселе и вовсе действует правило носить маски и на улице. Однако врачей беспокоило, что эти меры недостаточны, поэтому они ратовали за то, чтобы маски были обязательны на предприятиях. По их мнению, единственное место, где должно быть возможно нахождение без маски, — это дом человека, пишет Le Soir.