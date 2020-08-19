Мнение: В Сирии погиб российский генерал-майор Гладких

19.08.2020, 7:55, Разное

В Сирии при подрыве СВК к югу от Дейр-эз-Зора погиб старший военный советник в звании генерал-майора.

Погиб генерал-майор Вячеслав Гладких, заместитель командующего 36-й общевойсковой армией Забайкальского Военного Округа. Вместе с ним погиб сирийский генерал, командовавший силами обороны Маядина.

Трое российских военных получили ранения, у сирийцев погибли помимо генерала еще 4 человека, 3 ранено.

Командующий силами национальной обороны Маядина Мохамад Тайсир-аз-Захер.

Вячеслав Гладких стал 4-м российским генералом погибшим в Сирии с 2015-го года.

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