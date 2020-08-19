 

Мнение: В Сирии погиб российский генерал-майор Гладких

19.08.2020, 7:55, Разное

В Сирии при подрыве СВК к югу от Дейр-эз-Зора погиб старший военный советник в звании генерал-майора.

Погиб генерал-майор Вячеслав Гладких, заместитель командующего 36-й общевойсковой армией Забайкальского Военного Округа. Вместе с ним погиб сирийский генерал, командовавший силами обороны Маядина.

Трое российских военных получили ранения, у сирийцев погибли помимо генерала еще 4 человека, 3 ранено.

Командующий силами национальной обороны Маядина Мохамад Тайсир-аз-Захер.

Вячеслав Гладких стал 4-м российским генералом погибшим в Сирии с 2015-го года.

25.12.16 – Халилов, Ту-154 по пути в Сирию

23.09.17 – Асапов, обстрел в Дейр-Эз-Зоре

6.03.18 – Еремеев, Ан-26 у Хмеймима

18.08.20 – Гладких, СВУ в Дейр-Эз-Зоре

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.07 / К возрастной потере слуха приводит гибель волосковых клеток

07.08 / Звезда “Дневника памяти” Рэйчел МакАдамс ждет второго ребенка: фото

05.08 / Адвокат: за Сафроновым следили по крайней мере с осени 2019 года

05.08 / В Москве назвали незаконным отделение Белоруссии от России

04.08 / Названа польза овощных смузи

17.08 / Договор авторского отъема

09.08 / Ученые научились определять по голосу COVID-19 с помощью нового искусственного интеллекта

12.08 / Семейный ужин: Венсан Кассель и Моника Белуччи отдыхают с дочерьми на озере Комо

29.07 / Пандемия нарушила планы Рудковской посетить Японию: Впервые за 13 лет не поехала

21.07 / Вода в Крыму — только для богатых

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска