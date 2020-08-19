 

В Подмосковье появились грибы-убийцы, которые опасно даже нюхать

19.08.2020, 7:56, Разное

Опасные грибы в виде… плевков появились в подмосковных лесах.

Представители Комитета лесного хозяйства просят быть крайне осторожными – ликогалу древесинную нельзя принести домой даже на подошвах своей обуви,поскольку она содержит в себе возбудителей разных недугов.

Лесники называют эту разновидность плесени грибами-мстителями, потому что если вы раздавите ликогалу, она сможет воздействовать на организм воздушно-капельным путем.

– На всякий случай советуем эти грибы даже не нюхать и тем более не топтать их ногами! Ликогале это не понравится! И она может отомстить обидчику! Некоторые исследователи считают, что споры, которые развиваются в ее шариках, несут в себе многочисленные заболевания, – предупредили в Комитете лесного хозяйства. – Они паразитируют на гниющей древесине. Клетки гриба могут пребывать без пищи и воды на протяжении десятилетий.

Поначалу гриб выглядит, как небольшой плевок. Когда ликогала находит живность, она «отъедается» и пускает корни в подходящем для этого месте,превращаясь в статичные грибообразные образования.

На Руси этот гриб называли «волчьим молоком» и «волчьим вымнем», в Эстонии – «ведьминой рвотой».



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