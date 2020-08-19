 

Стали известны подробности дела о гостайне блогера Пыжа

19.08.2020, 7:48, Новости дня

Уголовное дело в отношении блогера Андрея Пыжа, арестованного по обвинению в незаконном получении доступа к государственной тайне, связано с перевозкой на Украину засекреченных данных о станциях московского метрополитена и подземных транспортных сооружениях, сообщил источник в российских правоохранительных органах.

«Ему вменяется провоз на территорию Украины данных, связанных с линиями метрополитена в Москве, а также подземными транспортными сооружениями мобилизационного предназначения, которые охраняются законом и правоохранительными органами РФ. Эти сведения относятся к гостайне», – сообщил источник ТАСС.

Ранее мещанский суд Москвы арестовал блогера Андрея Пыжа по обвинению в незаконном получении доступа к государственной тайне. Пыж известен репортажами с заброшенных объектов. Друзья блогера заявили о его исчезновении 5 августа.



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