 

“Я люблю этого актера”: Алексей Чадов напугал поклонников разительной метаморфозой

19.08.2020, 6:53, Разное

Популярный актер Алексей Чадов разместил на своей странице в Instagram публикацию, в которой признался в любви к коллеге. Пост знаменитости вызвал недоумение поклонников разительной метаморфозой во внешности кумира.
На опубликованном в микроблоге фотоснимке Алексей Чадов позирует в компании коллеги по шоу-бизнесу Виктором Сухоруковым, причем оба артиста стоят в кадре в обнимку. Сентиментальное фото хозяин аккаунта сопроводил откровением, в котором признался в самых теплых чувствах к исполнителю роли одного из главных персонажей кинодилогии “Брат”: “Очень я люблю этого актера!”. Примечательно, что в кадре Чадов довольно мало напоминает себя прежнего: его волосы выглядят давно не стриженными, а лицо кинозвезды украшают усы и борода.

Стоит отметить, что тема актерской дружбы Чадова с Сухоруковым стала малообсуждаемой в комментариях фолловеров. Зато метаморфоза во внешности вызвала неподдельное недоумение у подписчиков: такую перемену лишь немногие посетители микроблога признали удачной, а большинство поклонников призвали кумира сбрить лишнюю “растительность” и вернуться к прежнему, более молодому облику. К слову, одна из фанаток заявила о большой схожести актера в данном имидже с известным хоккеистом Овечкиным.



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