Демократическая партия США утвердила Байдена кандидатом в президенты
19.08.2020, 6:40, Новости дня
Джозеф Байден утвержден кандидатом в президенты США от американской Демократической партии.
Общенациональный съезд демократов проходит в Милуоки в виртуальном формате из-за коронавируса, передают РИА «Новости» и ТАСС.
Представители делегаций штатов и заморских территорий объявляли о том, за кого их делегаты отдают голоса – за Байдена или за сенатора Берни Сандерса. Байден набрал свыше 3550 голосов, Сандерс – более 1150.
Байден поблагодарил «всех от всего сердца» и заявил, что для него и его семьи «это означает невероятно много».
Он официально примет выдвижение в президенты в четверг.
Напомним, кандидатом на пост вице-президента США от Демократической партии станет сенатор от Калифорнии Камала Харрис.
В апреле Сандерс заявил о выходе из предвыборной гонки и призвал американцев поддержать Байдена.
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