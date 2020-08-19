Демократическая партия США утвердила Байдена кандидатом в президенты

19.08.2020, 6:40, Новости дня

Джозеф Байден утвержден кандидатом в президенты США от американской Демократической партии.

Общенациональный съезд демократов проходит в Милуоки в виртуальном формате из-за коронавируса, передают РИА «Новости» и ТАСС.

Представители делегаций штатов и заморских территорий объявляли о том, за кого их делегаты отдают голоса – за Байдена или за сенатора Берни Сандерса. Байден набрал свыше 3550 голосов, Сандерс – более 1150.

Байден поблагодарил «всех от всего сердца» и заявил, что для него и его семьи «это означает невероятно много».

Он официально примет выдвижение в президенты в четверг.

Напомним, кандидатом на пост вице-президента США от Демократической партии станет сенатор от Калифорнии Камала Харрис.

В апреле Сандерс заявил о выходе из предвыборной гонки и призвал американцев поддержать Байдена.