 

Демократическая партия США утвердила Байдена кандидатом в президенты

19.08.2020, 6:40, Новости дня

Джозеф Байден утвержден кандидатом в президенты США от американской Демократической партии.

Общенациональный съезд демократов проходит в Милуоки в виртуальном формате из-за коронавируса, передают РИА «Новости» и ТАСС.

Представители делегаций штатов и заморских территорий объявляли о том, за кого их делегаты отдают голоса – за Байдена или за сенатора Берни Сандерса. Байден набрал свыше 3550 голосов, Сандерс – более 1150.

Байден поблагодарил «всех от всего сердца» и заявил, что для него и его семьи «это означает невероятно много».

Он официально примет выдвижение в президенты в четверг.

Напомним, кандидатом на пост вице-президента США от Демократической партии станет сенатор от Калифорнии Камала Харрис.

В апреле Сандерс заявил о выходе из предвыборной гонки и призвал американцев поддержать Байдена.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07 / Германия отказалась менять позицию по «Северному потоку – 2» после заявления Помпео

08.07 / Шоу должно продолжаться – CBS News рассказал, как американский балет переживает пандемию

31.07 / В Следкоме Беларуси заявили, что наемники ЧВК “Вагнер” путаются в показаниях

02.07 / Осталось обработать менее 5% протоколов: поправки поддержали 78% россиян

24.07 / Цена золота впервые за девять лет превысила 1900 долларов

16.07 / В Twitter объяснили массовый взлом аккаунтов знаменитостей

30.07 / Трамп поставил под сомнение обязанность США защищать Германию от России

25.07 / Bild – немецкое приложение против коронавируса не работало пять недель

06.08 / Появилось видео с детской площадки в Астрахани, где ребенка убило бетонной плитой

03.08 / Вандал, разгоромивший оборудование на пункте въезда на Труханов остров в Киеве, пояснил свои мотивы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска