Мнение: Митинги за Лукашенко в Гомеле и Могилеве

19.08.2020, 6:32, Разное

После относительно успешного митинга в Минске, который не позволил оппозиции полностью занять воскресную повестку, сегодня сторонники Лукашенко смогли собрать достаточно приличные митинги в Гомеле и Могилеве в поддержку Лукашенко и с государственной символикой. Картинка получилась неплохая.

Могилев

Гомель

"Никто не поддерживает Лукашенко" (с)

Можно констатировать, что оправившись от первых ударов, Лукашенко смог собраться и начать действовать по ситуации.

Разумеется, такие митинги нужны и далее, чтобы не уступать картинку оппозиции, даже если они и будут пока уступать по численности.

Как это выглядит – примерно половину времени сюжета BBC-Россия о митингах в Белоруссии занял сюжет о митинге Лукашенко, хотя там людей было и меньше, чем на митинге оппозиции. Вот что значит создать картинку, хоть и криво, но об этом митинге его оппоненты были вынуждены говорить.

Но как уже отмечалось ранее, пока что этого мало, чтобы полностью переломить ситуацию, иницитивой пока еще владеет оппозиция, но как уже некоторые отмечают, по ряду аспектов она буксует, чем Лукашенко конечно расчитывает воспользоваться – отсюда и кипучая деятельность, поток заявлений от обещаний до угроз и и анонс неких реформ в среднесрочной перспективе.

На завтра объявили митинг в Бобруйске.

Из прочего.

1. По заявлению Лукашенко, вооруженные силы Белоруссии приведены в полную боевую готовность в связи с угрозой агрессии с Запада.

2. В подавлении протестов в Белоруссии 9-12 августа принимали участие Силы Специальных Операций ВС Белоруссии. Как заявлено, это была вынужденная мера.

3. МИД РФ осудил попытки стран Запада оказывать давление на события в Белоруссии и вмешиваться ее внутренние дела.

4. Путин и Лукашенко снова созванивались для обсуждения ситуации, Путин передал Лукашенко то, о чем он разговаривал с Макроном и Меркель.

5. МВД Белоруссии заявило, что не предаст Лукашенко, к протестующим присоединяться не будет, как и осуждать действия властей. Тут все просто – если Лукашенко не сдаст ОМОН и Караева, то и они в свою очередь не должны сдать Лукашенко. Они сейчас в одной лодке. ОМОН понимает, без Лукашенко могут поставить на колени как в соседней стране.

6. Лукашенко обвинил оппозицию в попытке силового захвата власти и пригрозил, что та сталкнется с последствиями (читай, снова встретится в дружеском обстановке с ОМОНом и ВВшниками). В Координационном Совете оппозиции заявили, что намерены добиваться власти исключительно мирными средствами.

7. Также Лукашенко заявил, что оппозиция намерена до 2030 года полностью выдавить русский язык из образования от детских садов до университетов включительно. По заявлению Лукашенко, при нем Белоруссия будет оставаться двуязычной страной с двумя государственными языками.