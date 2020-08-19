Лукашенко заявил, что оппозиция хочет вывести Беларусь из Союзного государства с Россией. Ему ответили о продолжении связей с Москвой

19.08.2020, 5:38, Новости дня

Белорусская оппозиция в случае прихода к власти не намерена отказываться от действующих международных договоренностей со странами-партнерами, включая Россию. Об этом заявила агентству “Интерфакс” 18 августа соратница оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Мария Колесникова.

“Мы со своей стороны подтверждаем желание и готовность выстраивать взаимовыгодные отношения со всеми странами-партнерами, безусловно, включая Российскую Федерацию”, – сказала Колесникова.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 августа заявил, что белорусская оппозиция намерена вывести страну из Союзного государства с Россией, ОДКБ и ликвидировать российские военные объекты, сообщило агентство БЕЛТА.

“Например, выход из Союзного государства, Евразийского союза, Таможенного союза (правда, неграмотные, такого уже нет – у нас Евразийский союз уже создан в развитие Таможенного союза), других интеграционных образований, где доминирует Россия. Должен сказать, что ни в одной той структуре Россия не доминирует. Надо читать уставные документы. Там вопросы принимаются консенсусом, и каждая страна имеет один голос”, – сказал глава Беларуси.

Колесникова отметила, что оппозиция не обсуждает возможный выход страны из союзных структур с Россией.

“У нас этот вопрос вообще не стоит на повестке. Мы расцениваем заявления Лукашенко как попытку манипуляции и обмана”, – заявила “Интерфаксу” Колесникова.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская заявила о создании координационного совета 14 августа. Она поручила принимать заявки о выдвижении членов совета от организаций и объединений граждан. В совет, в частности, вошли нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, председатель правозащитного центра “Весна” Алесь Беляцкий, представитель объединенного штаба оппозиции Мария Колесникова, а также ученые, политологи, предприниматели.

Сегодня в штабе Тихановской заявили, что координационный совет для передачи власти в Беларуси готов к переговорам с Лукашенко.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. Официально белорусские власти заявили о гибели трех человек во время протестов, но правозащитники утверждают, что их минимум четверо.

Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что пока его не убьют, других выборов в стране не будет.