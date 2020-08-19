Определен ключевой ген, который способен помочь в лечении рассеянного склероза

19.08.2020, 5:30, Новости дня

Во время нового исследования сотрудники Каролинского института выявили ген Gsta4, защищающий определенные клетки мозга от рассеянного склероза.

Специалисты изучали возможные механизмы, которые влияют на степень созревания олигодендроцитов в функциональные клетки, а также на их выживаемость во время этого процесса. Во время ранней стадии олигодендроциты могут переформироваться и созревать в новые изолирующие клетки. Это позволяет восстанавливать нейрональные функции организма. Постепенно эта функция и способность изолирующих клеток полностью созревать блокируется.

Ученые обнаружили, что для процесса созревания олигодендроцитов ген Gsta4 особенно важен. Если удалить Gsta4, олигодендроциты потеряют этот эффект.