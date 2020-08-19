Samsung исправил ошибки в прошивках старых моделей смартфонов

19.08.2020, 5:30, Новости дня

Ранее компания Samsung уже сообщала о решении прекратить поддержку смартфонов Galaxy S7 и Galaxy S7 Edge. Однако спустя месяц после этого «отключения» разработчик все-таки выпустил очередной патч для этих устройств.

Напомним, что эти модели «Самсунгов» вышли на рынок еще в 2016 году. А в апреле 2020-го компания решила прекратить выпускать обновления. После этого оказалось, что таких аппаратов еще много на руках у пользователей, а в прошивках полно ошибок, которые приводят к глюкам.

Таким образом, руководство Samsung решило выпустить еще один апдейт, в котором, кроме прочего, была исправлена ошибка при форматировании изображений Qmage. Разработчик настоятельно советует установить обновление всем владельцам данных моделей смартфонов.