 

Американская база в Сирии подверглась ракетному обстрелу

19.08.2020, 5:11, Новости дня

Военная база США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась ракетному обстрелу, сообщают информационные агентства.

Несколько реактивных снарядов разорвалось на территории базы, которая расположена в районе нефтяного месторождения Коноко, передает ТАСС со ссылкой на SANA.

Военные США совместно с арабо-курдскими формированиями взяли под контроль районы в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасаке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа в Сирии, передает РИА «Новости».

Напомним,  SANA сообщало, что ВС США нанесли авиаудар по блокпосту сирийской армии, расположенному в одной из деревень Сирии провинции Хасеке. США опровергли сообщения о нанесении авиаудара по блокпосту в Сирии.



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