Белорусская оппозиция создала Координационный совет

19.08.2020, 5:10, Новости дня

Белорусская оппозиция во вторник создала Координационный совет, что президент Александр Лукашенко назвал попыткой захвата власти.

Многие из ведущих оппозиционеров находятся либо в тюрьме, либо за рубежом, в том числе кандидат в президенты Светлана Тихановская, которая после выборов уехала в Литву.

Как заявила ее представитель Ольга Ковалькова на пресс-конференции о создании совета, ожидается, что Тихановская вскоре вернется в Минск, чтобы стать гарантом мирной передачи власти.

«Мы действуем только законными способами», – заявила Ковалькова, предупредив, что «ситуация критическая» и будет только ухудшаться. Она добавила, что у властей нет иного выбора, кроме как вступить в диалог.

Лукашенко, выступая во вторник на совещании Совета безопасности, назвал планы создания совета попыткой захвата власти и пообещал принять «адекватные меры».

