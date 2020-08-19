Белорусская оппозиция создала Координационный совет
19.08.2020, 5:10, Новости дня
Белорусская оппозиция во вторник создала Координационный совет, что президент Александр Лукашенко назвал попыткой захвата власти.
Многие из ведущих оппозиционеров находятся либо в тюрьме, либо за рубежом, в том числе кандидат в президенты Светлана Тихановская, которая после выборов уехала в Литву.
Как заявила ее представитель Ольга Ковалькова на пресс-конференции о создании совета, ожидается, что Тихановская вскоре вернется в Минск, чтобы стать гарантом мирной передачи власти.
«Мы действуем только законными способами», – заявила Ковалькова, предупредив, что «ситуация критическая» и будет только ухудшаться. Она добавила, что у властей нет иного выбора, кроме как вступить в диалог.
Лукашенко, выступая во вторник на совещании Совета безопасности, назвал планы создания совета попыткой захвата власти и пообещал принять «адекватные меры».
Загрузить Adobe Flash Player
Embed
share
10-й день протестов в Беларуси
Embed
share
The code has been copied to your clipboard.
width
px
height
px
The URL has been copied to your clipboard
No media source currently available
0:00
0:03:48
0:00
Direct link
-
240p | 9,8MB
-
360p | 15,4MB
-
480p | 29,6MB
-
720p | 59,1MB
-
1080p | 88,3MB
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет