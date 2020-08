Халхин-Гол

19.08.2020, 4:55, Разное

Бои на Халхин-Голе (в западной и японской историографии известны как Номонганский инцидент) – начало Второй мировой?



NOMONHAN INCIDENT: Japan-Soviet battle in eastern Mongolia start of World War II

НОМОНГАНСКИЙ ИНЦИДЕНТ: японо-советское сражение в Восточной Монголии, начало Второй мировой войны

By YASUJI NAGAI/ Senior Staff Writer August 15, 2020

На фотографии, сделанной с помощью беспилотника в Восточной Монголии, видны остатки круглых бункеров диаметром около 10 метров каждый, которые использовались Красной Армией для хранения припасов во время инцидента в Номонгане в 1939 году (Provided by Hisaya Okazaki)

Полоса углублений покрывает степь примерно в 1200 км к востоку от столицы Монголии Улан-Батора.

Чтобы добраться до этого места, нужно было три дня ехать по плохим дорогам.

Понять значение этого места можно было только взглянув с высоты птичьего полета на испещренную “оспинами” воронок землю.

Военный конфликт, вызванный обвинениями во вторжении, произошел здесь в 1939 году и, по названию места, стал известен как инцидент в Номонхане .

Раскинувшееся перед нами место было тем, что осталось от поля битвы.

Группировка, состоявшая из частей японской и бывшей маньчжурской армий, сражалась здесь против врага, представленного войсками (тогдашнего) Советского Союза и Монголии.

В сражении при Номонгане Япония потерпела сокрушительное поражение.

То, что было обнаружено на равнине, представляло собой круглые бункеры диаметром около 10 метров каждый, которые использовались Красной Армией для хранения припасов. Около 200 из этих углублений были расположены в шахматном порядке.

Поскольку сейчас этот район находится недалеко от границы с Китаем, самолетам запрещено пролетать над ним. О необычном характере этого места можно было узнать только из фотографий, сделанных с помощью дрона в мае 2019 года исследовательской группой, которую сопровождал репортер из The Asahi Shimbun.

На участке, протянувшемся примерно на семь километров в направлении с севера на юг вдоль реки Халхин-Гол, протекающей по западной границе территории, изображениями, полученными с геодезического спутника, было подтверждено существование, в общей сложности около 1430 круглых бункеров, в том числе 200 или около того, расположенных в шахматном порядке.

Многие ямы были вырыты на западных склонах возвышенностей, что скрывало их от японской императорской армии, расположенной к востоку.

Вдоль южной стороны линии бункеров располагались группы из четырех или пяти бункеров немного большего размера, которые выглядели как следы волчьих лап.

Хисая Окадзаки, возглавляющий местную исследовательскую группу, с 2009 года, в сотрудничестве с властями Монголии, изучающую реликвии военного времени в этом районе, считает, что более крупные ямы – это позиции советской артиллерии крупного калибра.

В связи с тем, что 57-летний Окадзаки провел много лет, исследуя этот район, ему была предоставлена ​​большая свобода для изучения и фотографирования этих мест.

Такая деятельность обычно строго ограничивается из-за близости к государственной границе.

В одном месте, в нескольких десятках метров от бункеров, лежал шлем солдата Советской армии, известный как М-36. С одной стороны на нем было обнаружено то, что выглядело как пулевое отверстие. Ржавчина и состояние шлема говорили о восьми десятилетиях, прошедших после сражения.

В августе 1939 года японская группировка была уничтожена советской армией, имевшей подавляющее преимущество в оснащении и снаряжении. Всего с обеих сторон погибло 16 000 солдат.

В последние годы некоторые историки начали описывать битву при Номонгане как истинную «отправную точку» Второй мировой войны.

NOMONHAN INCIDENT/ Stuart Goldman: Japanese army served as an unwitting trigger for World War II

НОМОНГАНСКИЙ ИНЦИДЕНТ / Стюарт Голдман: японская армия послужила невольным инициатором начала Второй мировой войны

August 15, 2020

Стюарт Гольдман во время интервью газете The Asahi Shimbun (Мари Сакамото)

В 1939 году, когда в Европе разворачивались дипломатические пертурбации, императорская японская армия невольно сыграла роль инициатора начала Второй мировой войны – говорит Стюарт Голдман, написавший книгу о том, что стало известно как инцидент в Номонгане.

Голдман рассказал о связи между тем, что происходило среди дипломатов в Европе, и военными амбициями японских армейских офицеров.

Ниже приводятся выдержки из интервью:

Вопрос: Как вы узнали об инциденте в Номонгане?



Гольдман: Когда я был молодым аспирантом, я прочитал книгу о германо-советской войне, под названием «Барбаросса», написанную английским историком Аланом Кларком. Это, наверное, лучший сборник, посвященный советско-германской войне.

В этой книге была сноска размером в полстраницы, в которой говорилось о том, что (Георгий) Жуков, который привел Советскую Армию к победе, командовал войсками в этом большом сражении с японцами летом 1939 года.

Мне было 22 года. В следующем году мне нужно было представить доклад на семинаре по современной истории европейской дипломатии. В качестве темы я выбрал связь между Номонганом и советско-германским пактом о ненападении.

Я размышлял над тем, что Советский Союз вел эту необъявленную войну против Японии, и, в то же время, он заключил военный союз с Германией, союзником Японии. «Должна быть какая-то связь». Это просто захватило меня, должно быть. Я разбирался с этой историей много лет.

В: Вы описываете инцидент в Номонгане как толчок к началу [Второй мировой] войны.



Ответ: Инцидент в Номонхане – это малоизвестный конфликт, произошедший в отдаленном районе внутренней Азии. Но он подготовил почву для всех событий, которые спровоцировали начало Второй мировой войны в Европе.

Тем летом Европа была близка к войне. Напряжение нарастало между Германией, которая требовала от Польши Данциг, и Великобританией и Францией. Обе стороны предложили Сталину союз.

Итак, у Сталина есть возможность выбирать. Он может подписать военный союз с Великобританией и Францией, что означает, что ему, вероятно, придется сражаться с Германией, которая предлагает японцам начать агрессию на фронте в Номонгане.

Или он может выбрать какое-то соглашение с Гитлером, что означает, – британцы и французы будут сражаться с немцами, а Советы останутся в стороне, и это отрежет Японию от ее союзника по анти-Коминтерну, Германии. Япония будет изолирована, и тогда Сталин сможет повернуться и разбить японцев в Номонгане, что он и сделал.

В то время когда заключался германо-советский Пакт, Сталин дал Жукову зеленый свет на наступление, и Жуков нанес удар по Квантунской армии у Номонгана. Японцы потерпели военное и политико-дипломатическое поражение. Гитлер вторгся в Польшу, и началась Вторая мировая война.

Вопрос: Квантунская армия пошла на обострение пограничных конфликтов, игнорируя указание Токио не начинать боевых действий, и тем самым, не желая того, спровоцировала Вторую мировую войну?



Ответ: Да. Они понятия не имели, что будет какая-то связь между тем, что они делают на границе, и дипломатией в Европе за 4000 миль. Но последствия были огромными. Мы называем это правилом непредвиденных последствий.

В: Но в целом инцидент в Номонгане не рассматривается как повод к началу войны.



Ответ: Потому что профессиональные историки стали слишком специализированными, японские специалисты смотрят на Японию. Российские специалисты смотрят на Россию. Немецкие специалисты смотрят на Германию.

В: Вы отмечаете, что «Гекокудзё» [движение молодых офицеров] набрало силу среди молодых офицеров.



Ответ: Из-за быстрых темпов модернизации молодые штабные офицеры считали, что они понимают современную войну и современные технологии лучше, чем старики.

Кроме того, учебная программа военной академии была сосредоточена на сложных стратегиях, которые могли быть полезны курсантам как командирам дивизий 20 или 30 лет спустя, а не на тактике, подходящей для командования пехотным взводом или ротой. В результате сложилась ситуация, когда штабные офицеры среднего звена заняли руководящие позиции в процессе принятия решений.

В: Почему японская армия уделяла так много внимания спиритизму?



Ответ: Япония воевала с более крупными странами, победила Китай в 1895 году, и Россию в 1904–1905 годах, и сражаясь против этих гораздо более крупных армий, японская армия победила отчасти из-за её действительно превосходящего боевого духа.

Но Японии не хватало сырья и промышленных мощностей. Когда японские военачальники в 1930-х годах начали думать о возможном конфликте с Советским Союзом, они хотели верить, что марксистская материалистическая идеология Советского Союза была морально неполноценной и что у советских солдат не будет хорошего боевого духа, потому что вся их философия материалистична.

Итак, одни офицеры японской армии верят в это, другие заставляют себя верить в это, потому что это был единственный способ рационализировать победу. Так что отчасти это была своего рода вера, основанная на самой себе.

Вопрос: У Номонгана, японская армия атаковала советские танки с зажигательными бомбами. Вы думаете, что это то же самое мышление?



Ответ: Да. То же самое можно сказать и о решениях, которые были приняты двумя годами позже, в 1941 году. Решение о войне с Америкой также включало ту же концепцию. В США огромная промышленность, но высшее армейское руководство считало, что «бусидо» возобладает.

И это был огромный просчет, просчет с обеих сторон, но просчет с японской стороны был фатальным.

В: Не могли бы вы рассказать нам о связи между инцидентом в Номонгане и политикой “Удара на Юг” (Strike South)?

О: Я хочу прояснить. Я не утверждаю, что основная причина японского решения нанести удар на юг была из-за Номонхана. Я не говорю этого.

Совершенно ясно, что основная причина была связана с нефтяным эмбарго. Но мы знаем, что в Токио, в Генеральном штабе Империи, на имперских военных конференциях в июле, августе и сентябре 1941 г., были дебаты, и некоторые из высших армейских лидеров хотели последовать за Германией и атаковать Советский Союз.

Говорят, что некоторые были против нападения на Советский Союз из-за опыта в Номонгане. Цудзи Масанобу, который был ключевой фигурой в инциденте в Номонхане, в середине 1941 года был влиятельным голосом в IGHQ, выступая против войны с Россией.

Вопрос: Что касается политики “Удар на Юг” и германо-советской войны, как вы оцениваете влияние шпиона Рихарда Зорге?



Ответ: После того, как информация Зорге доходит до Москвы, Сталин принимает решение о переводе половины дальневосточных резервов на Московский фронт. Думаю что из из дальневосточного резерва на фронт под Москву было переброшено 17 армейских дивизий, 1500 самолетов, 1700 танков.

Некоторыми из этих частей Жуков командовал в Номонгане. Теперь Жуков командует Московским фронтом. И снова связь очень ясна. Сталин был уверен, что Жуков разбирается в современной общевойсковой войне. Решающим фактором победы стало то, что Сталин перебросил дальневосточные резервы под Москву.

В: Что, если бы Япония напала на Сибирь с 1941 по 1942 год, каков был бы результат?



Ответ: Некоторые российские военные эксперты утверждают, что даже если бы Япония атаковала, это было бы ужасно, и война длилась бы гораздо дольше, но в конечном итоге Советский Союз победил бы.

Другие российские военные эксперты говорят, что, если бы Советскому Союзу пришлось вести войну на два фронта зимой 1941-1942 годов, это была бы катастрофа, Красная Армия была бы разбита, а Европа сегодня говорила бы по-немецки. ,

Что касается меня лично, то я знаю, насколько это было близко к победе Германии. Если бы Япония напала на Советский Союз, то Япония не могла бы также напасть на Перл-Харбор. Она не могла атаковать Советский Союз и Соединенные Штаты одновременно.

В: Уроки Номонгана не выучены, Япония потерпела поражение (во Второй мировой войне). С тех пор прошло семьдесят пять лет. Вы думаете, что уроки войны забыты?

О: Люди, пережившие этот опыт, уже ушли или уходят. И воспоминания, которые были такими яркими и такими ужасными, эти воспоминания умирают вместе с людьми, которые их пережили.

После поражения Японии была принята Конституция, которая гласила: «Больше никаких войн». Но это было более 70 лет назад. Эта Конституция не менялась.

И, возможно, правительство премьер-министра (Синдзо) Абэ пытается изменить такое отношение японской общественности к войне. И если забежать вперед, Северная Корея облегчает работу Абэ, представляя для Японии своего рода военную угрозу .

Мы, историки, обязаны поддерживать это понимание. Часть моей миссии состоит в том, чтобы объяснить просчеты, которые привели лидеров к грубым ошибкам и втягиванию в войны, иногда случайно, иногда из-за глупых намерений. Историки обязаны поддерживать это понимание.

(Интервью провели Мисузу Амано и старший писатель Ясудзи Нагаи )

77-летний Стюарт Гольдман – американский историк, который около 30 лет проработал в Исследовательской службе Библиотеки Конгресса, занимаясь политическими и военными исследованиями регионов РФ и Евразии. В настоящее время он работает научным сотрудником в Национальном совете по евразийским и восточноевропейским исследованиям (NCEEER) и опубликовал «Номонхан, 1939: Победа Красной Армии, которая повлияла на Вторую мировую войну».