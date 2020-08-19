В Мали военные подняли мятеж. Арестованы президент и премьер-министр государства

19.08.2020, 4:10, Новости дня

На военной базе в городе Кати под Бамако на юго-западе Мали произошла стрельба. Об этом 18 августа сообщило Reuters.

По информации LSi Africa, через несколько часов после мятежа были арестованы президент государства Ибрагим Бубакар Кейта, его сын Карим Кейта и премьер-министр Мали Бубу Сиссе.

Около 16.30 по местному времени (19.30 по Киеву) Ибрагим Бубакар Кейта находился в своей резиденции в Себеникоро, Бамако, когда его арестовали мятежные солдаты. Тогда он был вместе с премьер-министром Бубу Сиссе и его сыном, депутатом Каримом Кейтой.

Готовится арест министра обороны Мали генерала Ибрагима Дахиру Дембеле, сообщает издание еще в одной публикации в Twitter.

#Mali : le général Ibrahim Dahirou Dembélé, ministre malien de la Défense serait lui aussi aux arrêts. #Bamako. pic.twitter.com/dYwYYgTbfl

— LSI AFRICA (@lsiafrica) August 18, 2020