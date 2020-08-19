Intel крупным планом показал кристалл процессора Tiger Lake

19.08.2020, 4:05, Новости дня

Официальная презентация новых процессоров Tiger Lake-U запланирована компанией Intel на второе сентября. Незадолго до этого события разработчик решил продемонстрировать, как выглядит кристалл, на котором разместилось устройство. Его показали крупным планом.

На снимке отчетливо видна четырехъядерная основа, размещенная в самом центре кристалла. Выше производитель установил контроллер Thunderbolt 4, а сбоку – GPU Xe, у которого сразу 96 ядер. Как пояснили представители компании Intel, процессор изготовлен по 10-нм технологии.

После детального изучения представленного изображения специалисты пришли к выводу, что встроенная графика занимает на кристалле примерно треть площади.