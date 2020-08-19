В РФ продают смартфон на процессоре Snapdragon 865 по сниженным ценам

19.08.2020, 4:05, Новости дня

Цена на смартфон Poco F2 Pro снизилась сразу на 13 тысяч рублей. Скидки пользователи заметили в одном из онлайн-магазинов компании Xiaomi, которая производит эти гаджеты.

Напомним, что смартфон Poco F2 Pro оборудован высококлассным процессором Qualcomm Snapdragon 865, который сгодился бы для сборки флагманского устройства. Однако в самом начале гаджет позиционировали как высококачественный смартфон, продаваемый по эконом-цене.

Впрочем, стоимость аппарата в РФ все равно нельзя было назвать низкой – почти 50 тысяч рублей. Но вот производитель решил отнять от данного числа 13 тысяч, чем сделал его еще более привлекательным для покупателей. Другие гаджеты с тем же процессором стоит в районе 60 тыс. рублей.