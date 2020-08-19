 

Владельцам гарнитур VR-гарнитур Oculus придется завести аккаунт в Facebook

19.08.2020, 4:05, Новости дня

Для того чтобы ответить, зачем владельцам гарнитур Oculus заводить свой аккаунт в Facebook, достаточно вспомнить, что у данной соцсети и разработчика VR-оборудования один и тот же владелец.

Компания уже сообщила пользователям, что поддержку устройств с октября текущего года будет осуществлять только при наличии соответствующего аккаунта в «Фейсбуке». Другие интернет-ресурсы больше не будут приниматься во внимание.

Однако если вы завели аккаунт Oculus до вступления в действия нового правила, разработчик обещает продолжить его обслуживание до начала 2023 года. Без привязки к Facebook некоторые игры невозможно будет запустить, хотя устройство, конечно, будет работать в режиме без поддержки производителя.



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