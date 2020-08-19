Личное: Откуда бабки у Михальчик?

19.08.2020, 3:55, Разное

После прошлого поста о несостоявшейся певице Юле Михальчик, я вдруг подумала: ну, хорошо, петь не умеет — это не преступление.

Но на какие шиши тогда Юля живёт?



Фото: Соцсети

Нет, ну серьёзно, концертная деятельность? Не смешите. Кто по доброй воле пойдёт на её выступление и заплатит деньги?

Вы бы пошли? Уверена, нет.

Я полезла искать, где же выступает Михальчик. Оказалось, что кроме радио Шансон, она любит горячие точки.



Фото: Соцсети

То есть, концерт в Луганске. Концерт в Донецке. Юля летит туда и изо всех сил поёт.

Кто оплачивает это безумие, неизвестно. Зато известно, что в прошлом году Михальчик стала вдруг депутатом!



Фото: Соцсети

Забавно видеть депутатов Питерского ЗакСобрания. Милана Тюльпанова, а теперь и Юля Михальчик.

А что делает питерский депутат сейчас в Минске? Тоже концерт? Судя по шмоту Юли — нет.

У депутатки с мандатом Михальчик, несмотря на полную профневостребованность, в наличии брендовый шмот: сумка Диор, часики Ролекс, новый автомобиль, появившийся сразу после получения корочки депутата.

Всё это меня наводит на очень грустные мысли. Человек не состоялся в профессии, ненавидит и поливает говном своих более успешных коллег, поёт лишь по заказу из мест, где идут или вот-вот начнутся войны.

Казалось бы, на что живёт неудачница — доедает горбушку с хреном?

Так нет ведь, на волне ура-патриотизма она устроила концертный чёс по горячим точкам и получила мандат.

Может, Михальчик — разведчик типа Штирлица? Агент под прикрытием и шпион? Ну, а чего? Работает на полставки в спецслужбах, летит в Беларусь, чтобы раздобыть все сведения. Впрочем, для этого ведь нужно иметь хоть чуть-чуть мозгов.

Что думаете? На что живёт Юлька?