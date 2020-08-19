Личное: Откуда бабки у Михальчик?
19.08.2020, 3:55, Разное
После прошлого поста о несостоявшейся певице Юле Михальчик, я вдруг подумала: ну, хорошо, петь не умеет — это не преступление.
Но на какие шиши тогда Юля живёт?
Фото: Соцсети
Нет, ну серьёзно, концертная деятельность? Не смешите. Кто по доброй воле пойдёт на её выступление и заплатит деньги?
Вы бы пошли? Уверена, нет.
Я полезла искать, где же выступает Михальчик. Оказалось, что кроме радио Шансон, она любит горячие точки.
Фото: Соцсети
То есть, концерт в Луганске. Концерт в Донецке. Юля летит туда и изо всех сил поёт.
Кто оплачивает это безумие, неизвестно. Зато известно, что в прошлом году Михальчик стала вдруг депутатом!
Фото: Соцсети
Забавно видеть депутатов Питерского ЗакСобрания. Милана Тюльпанова, а теперь и Юля Михальчик.
А что делает питерский депутат сейчас в Минске? Тоже концерт? Судя по шмоту Юли — нет.
У депутатки с мандатом Михальчик, несмотря на полную профневостребованность, в наличии брендовый шмот: сумка Диор, часики Ролекс, новый автомобиль, появившийся сразу после получения корочки депутата.
Всё это меня наводит на очень грустные мысли. Человек не состоялся в профессии, ненавидит и поливает говном своих более успешных коллег, поёт лишь по заказу из мест, где идут или вот-вот начнутся войны.
Казалось бы, на что живёт неудачница — доедает горбушку с хреном?
Так нет ведь, на волне ура-патриотизма она устроила концертный чёс по горячим точкам и получила мандат.
Может, Михальчик — разведчик типа Штирлица? Агент под прикрытием и шпион? Ну, а чего? Работает на полставки в спецслужбах, летит в Беларусь, чтобы раздобыть все сведения. Впрочем, для этого ведь нужно иметь хоть чуть-чуть мозгов.
Что думаете? На что живёт Юлька?
Источник: Лена Миро
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