Норвегия прокомментировала «шпионский скандал» с Россией

19.08.2020, 3:47, Новости дня

Норвежский премьер Эрна Солберг заявила, что правоохранителям нужно провести «полное расследование», чтобы Норвегия официально отреагировала на сообщения о якобы встречах норвежца с «российским разведчиком».

«К настоящему моменту мы пока не выработали реакцию по данному делу, которое находится на стадии расследования. Необходимо более полное расследование, прежде чем мы определимся с тем, как на это реагировать», – цитирует Солберг РИА «Новости».

Гражданин Норвегии был задержан в Осло 15 августа по подозрению в передаче иностранному государству информации, которая «может навредить фундаментальным интересам Норвегии». Согласно данным службы безопасности полиции Норвегии, арестованный как минимум несколько раз «встречался с офицером российской разведки». Суд арестовал его на месяц.