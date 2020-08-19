За сутки в Москве умерли 10 пациентов с коронавирусом

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19.08.2020, 3:47, Новости дня

В Москве за сутки скончались 10 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.

У них «подтвержден диагноз пневмония». Всего в Москве умерли 4687 вирус-положительных пациентов, передает ТАСС.

Накануне сообщалось, что в городе за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом.

Напомним, иммунитет к коронавирусной инфекции есть у более чем 20% жителей Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областей.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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