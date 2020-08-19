 

Президент Мали объявил об отставке

19.08.2020, 3:47, Новости дня

Арестованный военными президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта сообщил, что уходит в отставку.

В эфире телеканала Малийской службы радиовещания и телевидения он объявил о «решении сложить свои полномочия, все свои полномочия с этого момента». Кроме того, Кейта сообщил об отставке правительства и роспуске парламента. Он сказал, что не хочет удерживать власть, если из-за этого прольется кровь, передает ТАСС.

Напомним, группа высокопоставленных военных в районе Бамако устроила мятеж. Военные арестовали ряд министров, а также президента страны Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.08 / На восстановление оккупированного Донбасса понадобится около 10 млрд долларов

26.07 / В Гослесагентстве Украины зафиксирована вспышка COVID-19. Заболели восемь сотрудников

01.07 / “Нафтогаз” перечислил в госбюджет Украины 40 млрд грн

03.07 / Le Figaro – «любовь живёт три года» — премьер Франции ушёл в отставку, Макрону придётся формировать новое правительство

06.07 / Вывозной рейс с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву

02.08 / Американские астронавты приводнились у берегов Флориды

23.07 / Смартфон Oppo F15 с 4 ГБ ОЗУ подешевел до $228

30.06 / Пентагон не нашел подтверждений «сговора» РФ с боевиками в Афганистане

25.06 / Сенатор разоблачил планы США по публикации фейковых видео о голосовании по Конституции

05.07 / На границе с Польшей задержали жителя Львова с 1 кг амфетамина и около 300 таблетками экстази

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска