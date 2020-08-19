Переговоры США и России по СНВ-3 в Вене: полезные, но напряженные

19.08.2020, 3:47, Новости дня

Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над воружениями Маршалл Биллингсли (Marchall Billingslea) заявил журналистам 18 августа, что Вашингтон «готов рассмотреть вопрос о продлении СНВ-3» при определенных условиях.

По словам Маршалла Биллингсли, общавшегося с медиа по телефону после трехдневных консультаций с делегацией России в Вене, США не настаивают на том, чтобы внести в договор поправки с включением в него Китая, но уверены, что СНВ-3 можно продлевать только после достижения четких договоренностей о выработке нового документа:

«Мы готовы рассмотреть вопрос о продлении СНВ-3, но такое продление произойдет только в том случае, если мы сможем прийти к ряду договоренностей, которые устранят серьезные опасения, возникающие у нас в связи с наращиванием Россией ее ничем не ограничиваемых возможностей в сфере ядерных вооружений средней и меньшей дальности. Что касается Китая, то я хочу сказать, что мы не собираемся вести переговоры об еще одном двустороннем договоре по контролю над вооружениями. Следующий договор должен быть многосторонним, он должен будет включать Китай, и конструкция, которую мы наметим вместе, как две великие державы, мы и россияне, станет конструкцией, к которой в будущем ожидается присоединение Китая».

«Если мы сможем прийти к такой политически обязывающей договоренности, то мы были бы готовы предложить президенту продлить СНВ-3 на некоторое время» – заявил спецпредставитель Дональда Трампа по контролю над вооружениями.

Маршалл Биллингсли оценил переговоры делегации США в Вене с представителями Москвы, которыми руководил первый заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, как напряженные, но полезные: «Некоторое согласие (между сторонами – ред,) в принципе, но необходим огромный объем работы для продвижения вперед. Мы привезли в Австрию очень подробный набор предложений, исходящих из нашей твердого мнения, что следующее соглашение должно охватывать все ядерные боеголовки. И мы постоянно говорили, что нам также нужен лучший, чем сейчас, набор мер верификации и прозрачности».

«Посмотрим, есть ли в Москве политическая воля для заключения сделки. Мяч – на российской стороне поля» – добавил Биллингсли, подчеркнув, что переговоры в Вене были проведены в свете бесед Дональда Трампа и Владимира Путина, состоявшихся в последний месяц.

Заместитель командующего Стратегическими силами США генерал-лейтенант Томас Буссьер (Thomas Bussiere), также участвовавший в переговорах в Вене, признал, отвечая на вопрос Русской службы «Голоса Америки», что СНВ-3 служит целям безопасности, однако военные могут решать свои задачи и без него:

«Мы можем выполнять наши военные задачи как с действующим СНВ-3, так и без него. Однако мы уверены, что он действительно обеспечивает повышение международной безопасности. Но есть разница между протоколами контроля над вооружениями и такими вещами, как военная необходимость и оперативная полезность».

Между тем, российская сторона выразила несколько меньший оптимизм по окончании переговоров в Вене, чем это сделали ее американские партнеры.

«Консультации РФ-США по стратегической стабильности дали хорошую возможность для интенсивных, глубоких и деловых дискуссий. Стороны воздержались от нравоучений и сосредоточились на прагматичном обмене мнениями. Однако приоритеты на данном этапе существенно различаются», – заявил Сергей Рябков по итогам переговоров, добавив, что «Россия выступает за продление ДСНВ, но не готова платить за это какую-либо цену».

В интервью агентству «Интерфакс» первый замминистра иностранных дел России сказал, что «если США будут обставлять свое возможное, – я надеюсь, все еще возможное – решение в пользу продления разного рода условиями и отягощать эту работу всевозможными дополнительными требованиями, – тогда, я думаю, решить проблему с продлением договора просто не получится».

Сергей Рябков также заявил, что Россия предлагает продлить действующий договор в том виде, в каком он был подписан в 2010 году: «Какие-либо дополнения невозможны не только по политическим, но и уже по процедурным причинам. Нынешняя стадия не позволяет это сделать».

«Шансы не велики, но они пока еще не иссякли», – подытожил в интервью «Интерфаксу» переговоры в Вене Сергей Рябков, говоря о возможности продления договора СНВ-3.

Действие Договора о сокращении стратегических вооружений (СНВ-3, английский вариант названия – New START) подписанного в 2010 году президентами США и России Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым, истекает в феврале 2021 года. Администрация Дональда Трампа неоднократно называла договор «ущербным» и добивалась привлечения Китая к переговорам о стратегических вооружениях. Кремль настаивал на том, что СНВ-3 должен быть продлен без предварительных условий и внесения каких-либо изменений.