Выступления Билла Клинтона и супруги Байдена – в фокусе второго дня съезда демпартии

19.08.2020, 3:47, Новости дня

Джилл Байден, профессор английского языка в колледже, собирается вечером во вторник попытаться убедить американских избирателей, почему они должны избрать ее мужа, бывшего вице-президента Джо Байдена, следующим президентом страны.

Считается, что именно она сыграла немаловажную роль при выборе Байденом кандидатуры возможного будущего вице-президента сенатора от Калифорнии чернокожей Камалы Харрис.

Также во вторник в поддержку кампании Джо Байдена против президента-республиканца Дональда Трампа выступят два бывших президента-демократа – Билл Клинтон и Джимми Картер, а также кандидат в президенты 2004 года Джон Керри и дочь покойного президента Джона Ф. Кеннеди Кэролайн.

Два нынешних вашингтонских политических деятеля, лидер демократов в Сенате Чак Шумер и представитель прогрессистов в Демократической партии конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес, которые часто и активно критикуют Трампа, также выступают от имени Байдена.

Будет проведена усеченная перекличка штатов, чтобы выдвинуть Байдена и Харриса в качестве кандидата от демократов, это версия устаревшей практики прошлых конвенций, на которую часто уходили часы. Оптимизированное голосование во вторник может длиться всего полчаса, это попытка удержать зрителей по всей стране от выключения своих телевизоров.

Американцы никогда не были свидетелями виртуального национального политического съезда до вечера понедельника. Но пандемия вынудила демократов и республиканцев отказаться от шумных конвенций прошлых лет из-за опасения распространения нового коронавируса.

Ушли в прошлое тысячи ликующих делегатов съезда, которых демократы в этот раз планировали собрать на баскетбольной арене в городе Милуоки на Среднем Западе, штат Висконсин.

В свою очередь президент Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс пытаются перевести фокус внимания американцев со съезда демократов на свои предвыборные мероприятия, совершая поездки по штатам, которые могут сыграть решающую роль в выборах.

Во вторник Трамп направился в штат Айова на Среднем Западе, а затем – в штат Аризона, чтобы оценить ход строительства стены на границе с Мексикой. В четверг он посетит штат Пенсильванию.

Сенатор Камала Харрис собирается выступить на съезде в среду вечером. Как ожидается, Джо Байден примет выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии в четверг вечером и выступит с речью из своего родного штата Делавэр.