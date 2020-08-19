Мнение: В Идлибе боевики сбили американский БПЛА MQ-9 Reaper

19.08.2020, 3:45, Разное

В Идлибе местные боевики сбили американский БПЛА MQ-9 Reaper стоимостью от 15 млн долларов.

Первоначально его пытались выдавать за российский БПЛА "Орлан-10", которой помогал наводиться на цели бомбардировщикам ВКС РФ наносившим удары по боевикам в Идлибе. Но позднее стало известно (как фото и видео появились), что завалили именно американский БПЛА. Не исключено, что его завалили либо турки, либо боевики с помощью турецких ПЗРК или более серьезных турецких систем (в Идлибе развернуты также ЗРК "Хок" и турецкий аналог "Шилки" – "Коркут".

PS. Поступают сообщения, что были сбиты не 1, а 2 американских дрона MQ-9 Reaper.