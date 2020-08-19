Власти белорусского Гродно выполнили некоторые требования протестующих

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19.08.2020, 3:05, Новости дня

Гродненский городской исполнительный комитет сообщил, что выполнил ряд требований протестующих.

Гродненский горисполком в ответ на «требования, выдвинутые представителями объединенного штаба Светланы Тихановской, профсоюзов предприятий Гродно, представителей демократической общественности Гродно, политических партий» сообщил, что «создан Совет общественного согласия города Гродно в составе представителей гражданского общества и органов исполнительной и законодательной власти», передает РИА «Новости».

Кроме того, разрешено проводить массовые мероприятия на площадях Ленина и Советской, а «представителям демократической общественности Гродно, профсоюзов, политических партий будет обеспечена возможность выступления» в эфире канала «Гродно Плюс», передает ТАСС.

По всем обращениям граждан «о причинении вреда здоровью в период проведения акций протеста, организованы разбирательства». Задержанные «за участие в несанкционированных массовых мероприятиях граждане освобождены».

Местное управление внутренних дел принесло публичные извинения.

Приняты меры, направленные на недопущение применения административного ресурса в отношении тех, кто участвует в забастовке.

Напомним, именно в Гродно задержали Сергея Тихановского, мужа экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации в Белоруссии.



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