Цепкало счел Тихановскую «единственным легитимным» президентом Белоруссии

19.08.2020, 3:05, Новости дня

Светлана Тихановская должна стать «переходным президентом» Белоруссии, сообщил экс-претендент на пост главы государства Валерий Цепкало.

Цепкало прибыл в Варшаву из Киева с женой и детьми, передает РИА «Новости».

Он заявил, что Тихановская «является переходным президентом». По его словам, чтобы преодолеть кризис в стране, Тихановская должна стать руководителем государства, а «через пять-шесть месяцев в соответствии с конституцией» необходимо провести новые выборы.

Цепкало считает победу Тихановской «совершенно очевидной», на «основании этой очевидности» Тихановская «должна являться единственным легитимным на данный момент главой государства».

Он сообщил, что его «не пригласили» в созданный оппозицией координационный совет. По словам Цепкало, сейчас «не очень понятно, какие критерии в этом координационном совете».

Сообщалось, что одним из критериев входа в состав президиума является то, что человек должен «физически находиться на территории Республики Беларусь».

Цепкало видит задачу совета в отстранении от власти президента Александра Лукашенко и передаче власти Тихановской.

Цепкало также сказал, что «не знает» о предложении Лукашенко пересчитать голоса избирателей.

«Может, он кому-то и предлагал, но мы об этом не осведомлены», – сказал Цепкало.

Представитель объединенного штаба оппозиции Белоруссии Мария Колесникова также заявляла, что не слышала о предложении Лукашенко о пересчете голосов.

В субботу Цепкало объявили в розыск в России, в Белоруссии на него возбуждено уголовное дело по статье о взятке в крупном размере.

Цепкало рассказывал, почему решил уехать именно на Украину: «Ни один больше человек в истории вашей страны никогда не скажет: «Я вот тут вот нахожусь, я у власти, мне абсолютно все равно на мнение людей, и я буду сам себе переназначать на эту должность, я буду фальсифицировать выборы, я буду игнорировать людей, я буду игнорировать конституцию».