 

Цепкало счел Тихановскую «единственным легитимным» президентом Белоруссии

19.08.2020, 3:05, Новости дня

Светлана Тихановская должна стать «переходным президентом» Белоруссии, сообщил экс-претендент на пост главы государства Валерий Цепкало.

Цепкало прибыл в Варшаву из Киева с женой и детьми, передает РИА «Новости».

Он заявил, что Тихановская «является переходным президентом». По его словам, чтобы преодолеть кризис в стране, Тихановская должна стать руководителем государства, а «через пять-шесть месяцев в соответствии с конституцией» необходимо провести новые выборы.

Цепкало считает победу Тихановской «совершенно очевидной», на «основании этой очевидности» Тихановская «должна являться единственным легитимным на данный момент главой государства».

Он сообщил, что его «не пригласили» в созданный оппозицией координационный совет. По словам Цепкало, сейчас «не очень понятно, какие критерии в этом координационном совете».

Сообщалось, что одним из критериев входа в состав президиума является то, что человек должен «физически находиться на территории Республики Беларусь». 

Цепкало видит задачу совета в отстранении от власти президента Александра Лукашенко и передаче власти Тихановской.

Цепкало также сказал, что «не знает» о предложении Лукашенко пересчитать голоса избирателей.

«Может, он кому-то и предлагал, но мы об этом не осведомлены», – сказал Цепкало.

Представитель объединенного штаба оппозиции Белоруссии Мария Колесникова также заявляла, что не слышала о предложении Лукашенко о пересчете голосов. 

В субботу Цепкало объявили в розыск в России, в Белоруссии на него возбуждено уголовное дело по статье о взятке в крупном размере.

Цепкало рассказывал, почему решил уехать именно на Украину: «Ни один больше человек в истории вашей страны никогда не скажет: «Я вот тут вот нахожусь, я у власти, мне абсолютно все равно на мнение людей, и я буду сам себе переназначать на эту должность, я буду фальсифицировать выборы, я буду игнорировать людей, я буду игнорировать конституцию».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / Проценко назвал способы избежать второй волны коронавируса в Москве

21.07 / Экономика: Санкции США против “Северного потока – 2” заставят ЕС нарушить закон

23.07 / “Тень на репутацию государства”. Зеленский прокомментировал поджог дома Шабунина

10.08 / В Беларуси протестующие вступают в драку с силовиками. Видео

02.08 / В США видеоигру рекомендовали для лечения болезни

02.07 / На шведов смотрят в Европе, как на прокаженных

29.07 / Мерабишвили: Со своим младшим сыном я познакомился после того, как на свободу вышел

18.07 / Провал “зеленого” законопроекта затянет Украину в суды – Европейское энергосообщество

05.07 / Рэпер Канье Уэст заявил об участии в президентских выборах

02.07 / Пушков оценил статью о «желающем понравиться» Путину Макроне

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска