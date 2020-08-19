СК открыл дело по факту гибели в Сирии российского генерала

19.08.2020, 3:05, Новости дня

Установить виновных в гибели генерала Вооруженных сил РФ в Сирии – это дело чести, сообщил СК России.

Ведомство открыло уголовное дело по факту гибели в Сирии генерала ВС и ранения еще двух военных, передает ТАСС.

Подчеркивается, что силами следователей СК, которые «сейчас несут службу в Сирии», будут «установлены все детали преступного посягательства».

СК заявил, что «установить виновных в гибели и ранении наших военнослужащих не только служебный долг, но и дело чести».

Напомним, генерал-майор Вооруженных сил РФ погиб, еще двое военных пострадали в результате подрыва самодельного взрывного устройства в Сирии.

Как утверждает портал «Русская весна» со ссылкой на источники, погибшим был заместитель командующего 36-й общевойсковой армией Вячеслав Гладких.