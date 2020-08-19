«Росэлектроника» создает новые материалы для печатных плат

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19.08.2020, 2:40, Новости дня

Разработки «Росэлектроники» имеют стратегическое значение, отмечают эксперты. Ведь на сегодня в РФ нет еще собственных материалов для создания печатных плат. Однако специалисты компании обещают, что вскоре ситуация изменится.

Они ведут разработки новых материалов, которые будут обладать улучшенными качествами. Производство начнется на одном из заводов Ростеха.

Печатные платы на основе отечественного материала выйдут на рынок в ближайшем будущем. Это даст новый толчок для развития электроники в России. Также данная продукция востребована в автомобилестроении, при создании новых систем связи и в других отраслях. За последующие пять лет планируют выпустить материалов не менее чем на один миллиард рублей.



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