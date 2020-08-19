Мнение: О шокирующей правде про революционную ситуацию в Беларуси

19.08.2020, 2:00, Разное



Фото © Reuters.

Нехорошо так говорить, но ничего другого не остаётся, кроме… Вау!

Оказывается всем надо срочно пересмотреть свои взгляды на то, что происходило и происходит в Минске и других белорусских городах. Где по канонической версии «бесчеловечный», «прогнивший» и «всем надоевший» режим Александра #Лукашенко душит и топит в крови стихийный народный протест.

Потому что… нам попытались раскрыть шокирующую правду. Так сказать, разоблачить организаторов и вывести на чистую воду агентов польской и американской разведок. Точнее, одного агента – но какого!

Прошла в Топе #ЖЖ информация, что за всей белорусской революцией стоит один человек и один проект. Нет, это не самопровозглашённая неофициальная победительница недавних президентских выборов Светлана Тихановская, а… два молодых белоруса, 22-летний студент польского вуза Степан Путило, автор популярного в Беларуси телеграм-канала NEXTA, и его напарник, 25-летний Роман Протасевич, бывший журналист Еврорадио, попросивший убежища в Польше. Наряду с NEXTA действуют два его филиала – NEXTA Live и Luxta. Именно через эти ресурсы, как уверяют, координируется каждый шаг протестующих и бастующих, начиная от указаний мест сбора и форматов протестных мероприятий, а заканчивая разработкой символики и способов её ношения протестующими.

А началось всё с того, что большая часть молодого и активного населения Беларуси стала получать информацию из негосударственных оппозиционных источников – проекта NEXTA и ещё десятка его последователей, подававших информацию в подчёркнуто негативном ключе. К началу избирательной кампании на ресурсы проекта NEXTA было подписано более полумиллиона человек – около 10% белорусского электората. Чем и воспользовались польские кураторы Степана.

В итоге, сразу после завершения голосования NEXTA призвал белорусов выйти на улицы в знак протеста против нечестного подсчёта голосов. А также сообщил, как правильно одеваться для боестолкновений с милицией, что брать с собой, как обезвреживать снаряды со слезоточивым газом, блокировать дороги и держать связь. При этом милиционеров и ОМОН во всех сообщениях NEXTA сразу называли фашистами и карателями, противопоставляя их народу и людям. Поэтому белорусы… принялись послушно исполнять все указания – начали блокировать улицы города, возводить баррикады, нападать на силовиков и забрасывать их разобранной брусчаткой.

И вот тут всё заверте… ©

И, да, на самом деле за NEXTA стоят польские спецслужбы, потому что Роман Протасевич – беженец в Польше, а Степан Путило обучается в Силезском университете и с осени 2018 года года ведёт белорусскоязычную передачу «Суб’ектыў» на телеканале «Белсат». А тот, как известно, получает финансирование в том числе от польского МИДа.

Такое вот шокирующее разоблачение, совершенно в духе «батьки».

И тут, конечно, часть правды наверняка есть. И польские спецслужбы не дремлют, и оппозиционные к Александру #Лукашенко белорусы существуют, и NEXTA даёт негативный контент. Но…

Вот интересно даже, как подобные разоблачители представляют реализацию своей стройной теории заговора на практике? Вот сидел такой типичный аполитичный беларус на кухне, в духе национальной идеи «была бы чарка, да к чарке – шкварка», потом посмотрел на официальные результаты президентских выборов, прочёл пяток инструкций в NEXTA – и айда на улицу, драться с милицией? Причём таких идиотов набралось не один, не два, а тысячи, даже десятки тысяч…

Или, допустим, информационная накачка – это как? Живёт, значит, такой же точно аполитичный белорус себе припеваючи. Работает, отдыхает, за окно выглянет – всё хорошо: чистота, порядок, милиционеры улыбающиеся. А потом заглянет в NEXTA – и не поверит глазам своим, и убедится, что всё у него плохо, и что Александр Лукашенко виноват во всём, и перемен затребует его взволнованное чтением сердце, так?

Что действительно существуют такие слова, которые могут любого и каждого убедить в том, что чёрное – это белое и наоборот? И существуют такие посты в Телеграм, от которых любой преисполнится праведным гневом и побежит из домашнего уюта на улицу драться с милицией? Реально?

Или, может, всё дело в том, что несменяемый президент уже действительно достал, пусть не всех, но многих? Что реальная жизнь совсем не такая благостная и коммунистическая, как в репортажах БелТВ, а многолетний экономический застой обернулся ухудшением качества жизни для миллионов белорусов? Может, именно поэтому беспардонные фальсификации на избирательных участках и демонстративная жестокость правоохранительных органов против поначалу действительно мирных протестов стали той самой последней каплей?

Так почему же взбунтовалась прежде мирная и терпеливая #Беларусь?