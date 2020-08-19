Трамп отказался говорить с Китаем

19.08.2020, 1:39, Новости дня

Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что не хочет сейчас «говорить с Китаем».

Комментируя торговые переговоры с Пекином, Трамп сообщил, что «отложил переговоры». Он заявил, что «не хочет иметь дело» с Китаем «сейчас, учитывая то, что они сделали» с США и «с миром», передает ТАСС.

«Я не хочу сейчас говорить с Китаем», – приводит его слова РИА «Новости».

Трампа спросили, выйдет ли Вашингтон из уже заключенной «первой фазы» торговой сделки. Президент США ответил: «Посмотрим».

Напомним, Трамп потребовал от Китая платы за распространение в мире коронавируса. По его словам, Вашингтон не забудет, что Китай «выпустил» коронавирус в мир, когда США «создали величайшую экономику в мировой истории».