 

Трамп отказался говорить с Китаем

19.08.2020, 1:39, Новости дня

Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что не хочет сейчас «говорить с Китаем».

Комментируя торговые переговоры с Пекином, Трамп сообщил, что «отложил переговоры». Он заявил, что «не хочет иметь дело» с Китаем «сейчас, учитывая то, что они сделали» с США и «с миром», передает ТАСС.

«Я не хочу сейчас говорить с Китаем», – приводит его слова РИА «Новости».

Трампа спросили, выйдет ли Вашингтон из уже заключенной «первой фазы» торговой сделки. Президент США ответил: «Посмотрим».

Напомним, Трамп потребовал от Китая платы за распространение в мире коронавируса. По его словам, Вашингтон не забудет, что Китай «выпустил» коронавирус в мир, когда США «создали величайшую экономику в мировой истории».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / Центр Хруничева планирует снизить себестоимость “Ангары” на 3 млрд рублей

09.07 / СМИ рассказали о превосходстве российской С-500 над западными аналогами

29.06 / В Украине возросло количество областей, которые не готовы к ослаблению карантина

28.07 / Университет штата Калифорния вводит обязательный курс по социальной справедливости

06.08 / Соловьев назвал поведение Ефремова «омерзительным»

07.07 / Ангар с автомобилями загорелся на западе Москвы

28.06 / Ващиковский – у Польши нет достойной альтернативы дружбе с США

06.08 / СМИ сообщили о «жесточайшем ударе» по экономике США

10.08 / Банки решили опробовать новый способ списания средств

07.07 / Кернес перечислил 1,8 млн грн партии, от которой будет избираться мэром Харькова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска