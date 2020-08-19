 

Посольству РФ в Перу направлены запросы на получение вакцины от COVID-19

19.08.2020, 1:39, Новости дня

Глава района Пакасмайо в Перу Сесар Миллья сообщил, что направил в посольство РФ официальный запрос на получение вакцины «Спутник V». Ранее аналогичные запросы направило руководство округа Моче и региона Арекипа.

Миллья отметил, что «отличные исследователи и ученые» всегда позволяли РФ быть «в первых рядах», так что он уверен в эффективности вакцины.

Глава района сказал, что «многие страны хотят приобрести вакцину», передает РИА «Новости» со ссылкой на Exitosa Noticias.

«Я к ним присоединяюсь», – сообщил он.

Напомним, президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса.

Подробная информация о российской вакцине доступна на официальном сайте.



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