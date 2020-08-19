 

Фриланд стала первой женщиной – министром финансов Канады

19.08.2020, 1:21, Новости дня

Вице-премьер Канады Христя Фриланд, которая ранее была министром межправительственных отношений, стала министром финансов. Об этом 18 августа заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на своей странице в Twitter.

“Фриланд, которая ранее была министром, ответственным за международную торговлю, иностранные дела и межправительственные отношения, теперь возглавит министерство финансов – и станет первой женщиной на этом посту. Она также останется заместителем премьер-министра”, – сообщил Трюдо.

Having served as minister responsible for international trade, foreign affairs, and intergovernmental affairs, @cafreeland will now take on the role of Minister of Finance – and will be the first woman in that role. She’ll also remain Deputy Prime Minister.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) August 18, 2020

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter поздравил Фриланд с назначением.

“Убежден, что дальнейшее развитие торговли и экономических связей Украины и Канады поможет смягчить экономические последствия пандемии”, – заявил он.

Щиро вітаю Христю Фріланд @cafreeland із призначенням міністеркою фінансів Канади. Вона стала першою в історії жінкою на цій посаді. Переконаний, що подальший розвиток торгівлі та економічних зв’язків України і Канади допоможе пом’якшити економічні наслідки пандемії.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 18, 2020

Фриланд заменила на этом посту Билла Морно, который подал в отставку вечером 18 августа после встречи с Трюдо.

С ноября 2019 года Фриланд стала заместителем Трюдо в его новом правительстве. Она также выполняла функции министра межправительственных отношений. С января 2017 года она была главой МИД Канады.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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