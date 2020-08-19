Компания Sony запатентовала систему охлаждения на жидком металле
19.08.2020, 1:15, Новости дня
В сети появилась инсайдерская информация о том, что недавно компания Sony оформила патент на систему охлаждения, в которой теплоносителем является жидкий металл.
Кроме того, недавно появились авторитетные похвалы новой системе охлаждения для игровой консоли PlayStation 5. Из этих двух фактов эксперты делают предположение, что именно в новой приставке Sony намерена использовать необычную систему охлаждения.
Жидкий металл вместо обычной охлаждающие жидкости – это явное преимущество, говорят специалисты. Такой теплоноситель очень эффективен, и система охлаждения должна справляться с отводом тепла наилучшим образом. Однако до сих пор никто не использовал при создании электронных устройств ничего подобного.
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