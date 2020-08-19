MediaTek решил подчиниться американским санкциям против Huawei

19.08.2020, 1:15, Новости дня

Введенные против китайской компании Huawei американские санкции оставляют одного из крупнейших производителей электроники без поставок комплектующих. Компания MediaTek из Тайваня заявила, что подчинится ограничениям, установленным США, а также прекратит поставки для Huawei.

В результате китайская компания останется без процессоров MediaTek, что может привести к полной остановке производства. Ранее на Huawei прекратили поставки чипов Kirin, процессоры Qualcomm из Америки не поступают еще с мая прошлого года.

По словам представителей MediaTek, компания всегда строго выполняла все правила международной торговли. Поэтому проигнорировать введенные Соединенными Штатами санкции она не может, хоть это и приведет к существенному падению объема продаж.