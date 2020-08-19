 

Süddeutsche Zeitung – Берлин боится расколоть ЕС своей поддержкой протестов в Белоруссии

19.08.2020, 1:01, Новости дня

Германия хочет поддержать протесты в Белоруссии, но как председатель Совета ЕС опасается, что у европейских стран не получится прийти к согласию по этому вопросу, пишет Süddeutsche Zeitung. Препятствием может стать вопрос о том, как вести себя в этой ситуации с Россией, а также конфликт Греции и Турции. К тому же в Берлине не хотят подкреплять утверждение белорусского президента Александра Лукашенко о том, что беспорядки инициированы из-за границы, отмечает издание.


Reuters

Немецкий министр иностранных дел Хайко Маас назвал «неприемлемыми» действия белорусских властей по отношению к протестующим, пишет Süddeutsche Zeitung. Осудил Минск и кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц. По его словам, такого в Европе происходить не должно. Президента страны Александра Лукашенко он назвал «ужасным диктатором». Тот, кто так обращается со своим народом, «теряет любое право на легитимное управление страной».

Маас, Шольц и немецкое правительство знают, что Польша и Прибалтика очень внимательно следят за тем, насколько жёстко в Берлине и Брюсселе отреагируют на белорусский кризис. Но Германию, заступившую на пост председателя ЕС, волнует не только это. Немецкие политики не хотят допустить раскола ЕС. В прошлом часто возникали случаи, когда союз не говорил единым голосом. В нынешней ситуации Маас хочет этого обязательно избежать.

Это объясняет почему в пятницу во время первых переговоров по этому вопросу главы внешнеполитических ведомств Европы не смогли принять окончательное решение и ограничились предупреждением. Европейская служба внешних связей сообщила, что собирается принять санкции против конкретных граждан Белоруссии за их действия во время выборов и протестов. Список пока ещё не утверждён. Маас надеется, что к концу августа всё уже будет сделано.

Препятствием на пути к выработке единой позиции ЕС может стать вопрос о том, как вести себя в этой ситуации с Россией. Также этому может помешать конфликт Турции и Греции из-за прав на добычу природного газа в восточной части Средиземного моря. Недавно Афины заключили с Каиром соглашение, которое вызвало недовольство у Берлина. По неподтверждённой информации, в ответ на критику со стороны Германии Греция помешала принять общее решение по Белоруссии.

К тому же в Берлине думают, как поддержать протесты, не подкрепляя при этом утверждение Лукашенко о том, что что они инициированы из-за границы. Немецкие политики понимают, что это «нетривиальная задача».



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