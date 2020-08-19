El Periódico предупредила — в надежде победить на выборах Трамп может начать войну с Ираном

19.08.2020, 1:01, Новости дня

Для того чтобы сохранить за собой должность президента США ещё на четыре года Дональд Трамп может развязать войну с Ираном, надеясь на поддержку премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, пишет El Periódico. При этом внешняя политика американского лидера способствовала сотрудничеству Китая и Ирана, что может «изменить геополитику Ближнего Востока».



Reuters

На фоне падения популярности менее чем за три месяца до выборов президент США Дональд Трамп стремится начать войну, чтобы стать «спасителем американского народа» и остаться в должности ещё на четыре года, пишет El Periódico.

Как отмечает издание, всё указывает на то, что своей целью Трамп выбрал Иран. При этом в конфликте с республикой американский лидер рассчитывает на «неоценимую помощь» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который также стал объектом критики в своей стране в связи с коррупционными скандалами и неудачной политикой сдерживания распространения коронавируса.

По мнению ряда экспертов, иранская атака американской базы в Ираке в ответ на убийство генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани, в ходе которой не погиб не один американский гражданин, лишь воодушевила Трампа и Нетаньяху своей сдержанностью.

Так, тень двух лидеров витает над недавним взрывом резервуара с техническим газом в районе Парчин, а также взрывом на ядерном объекте в Натанзе, где производились новые центрифуги. Кроме того, 22 июля два американских истребителя «преследовали» иранский пассажирский самолёт в сирийском воздушном пространстве, в результате чего пострадали несколько человек.

Более того, Трамп был представлен арбитром договорённости о нормализации отношений Израиля и ОАЭ, достигнутой 13 августа и ещё сильнее ужесточающей блокаду Ирана. Как в США и Израиле, в Арабских Эмиратах также радикально настроены против ядерного договора с Ираном, подписанным бывшим главой Белого дома Бараком Обамой в 2015 году с лидерами Германии, Китая, России, Франции и Великобритании.

Как отмечает El Periódico, сам Иран войны не хочет, о чём может свидетельствовать сдержанная реакция страны на действия США.

При этом западные союзники Вашингтона отказались поддержать кампанию «максимального давления» на Тегеран, который, по мнению Международного агентства по атомной энергии, выполнил условия договора для отмены санкций. Тем не менее в 2018 году Трамп вышел из сделки и ввёл новые санкции против Ирана, а ограничительные меры против всех, кто сотрудничает со страной, помешали участникам соглашения компенсировать потери иранской экономики.

Несмотря на отказ китайского нефтяного гиганта CNPC от разработки газового месторождения в Иране, антикитайская деятельность Трампа привела к созданию альянса между Тегераном и Пекином, способного «изменить геополитику Ближнего Востока и прорвать осаду». Так, после четырех лет переговоров Тегеран и Пекин подписали 25-летнее соглашение о стратегическом партнёрстве, в рамках которого Китай инвестирует $400 миллиардов в энергетические, телекоммуникационные и инфраструктурные проекты.

При этом издание отмечает, что сотрудничество Китая и Ирана свидетельствуют об остром соперничестве между США и Поднебесной и о трудностях Трампа в формировании внешней политики своей страны.

Американскому лидеру не удалось заручиться поддержкой Совета Безопасности ООН в отношении продления эмбарго на поставки оружия в Тегеран, срок действия которого истекает в октябре. Лишь Нетаньяху поддерживает желание уничтожить иранский режим, опасаясь, что Трамп проиграет выборы, а Белый дом под руководством представителя Демократической партии вновь подпишет ядерную сделку.

Если для того, чтобы победить на выборах, Трамп развяжет вооружённый конфликт с Ираном, «это дестабилизирует Ближний Восток и поставит под угрозу мир и безопасность во всём мире», предупреждает El Periódico.