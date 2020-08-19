В Сирии при взрыве погиб российский генерал

19.08.2020, 0:55, Новости дня

Военный советник в звании генерал-майора погиб в результате взрыва самодельного взрывного устройства в Сирии, еще двое получили ранения. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Минобороны России.

Как сообщает ТАСС, 18 августа при возвращении российской автоколонны после проведения гуманитарной акции в 15 км от города Дейр-эз-Зора, на шоссе сработало самодельное взрывное устройство.

Ранения получили трое российских военнослужащих, один из которых, как отмечает ТАСС, погиб. Это старший военный советник в звании генерал-майора.

Другие СМИ сообщают, что речь идёт о генерал-майоре Вячеславе Гладких, занимавшем должность заместителя командующего 36 общевойсковой армией.

Министр обороны России Сергей Шойгу представил погибшего офицера к государственной награде посмертно.