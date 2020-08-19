 

Маршалл Биллингсли: «Сейчас мяч на российской стороне»

19.08.2020, 0:55, Новости дня

Спецпредставитель США на переговорах по контролю над вооружениями заявил во вторник, что теперь – очередь России дать ответ на условия США по продлению соглашения о сокращении стратегических вооружений.

«Россия понимает нашу позицию, и… остается увидеть… есть ли в Москве политическая воля для того, чтобы это соглашение осуществилось», – сказал Маршалл Биллингсли.

«Сейчас мяч на российской стороне», – добавил он.

Заявление Биллингсли было сделано в ходе его телефонного брифинга, состоявшегося по завершении очередного раунда его переговоров с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым.

Напомним, что договор ограничивает количество носителей американского и российского стратегического оружия, а также количество ядерных боеголовок. Срок его действия истекает в феврале.

США хотели бы, чтобы новое соглашение затрагивало российские ракеты малого радиуса действия, которые не входят в сферу действия прежнего договора.

Кроме того, Вашингтон призывает к совершенствованию системы верификации выполнения соглашения.

США требуют также, чтобы к заключению любого договора, призванного заменить прежний, был привлечен Китай.

Биллингсли использовал несколько более мягкую формулировку, заявив, что будут разработаны рамки, в которые в подходящий момент можно будет включить и Китай.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.07 / Бывшие жены добились ареста активов Вайнштейна на 6 млн долларов

30.06 / Названы влияющие на сроки завершения «Северного потока – 2» факторы

12.07 / Тутберидзе поделилась секретом успеха в работе тренера

03.07 / Клишас назвал электронное голосование будущим избирательной системы

18.08 / Генеральный почтмейстер США отложит реформы до завершения выборов

10.07 / Психиатр объяснил, почему в Чечне так мало психически больных

07.08 / Началась загрузка ядерного топлива в реактор энергоблока №1 на Белорусской АЭС

16.07 / Учёные дали неутешительный прогноз по населению Украины к концу столетия

02.07 / США задумались о передаче Киеву оружия на 600 млн долларов

15.08 / Минздрав РФ сообщил о выпуске первой партии вакцины от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска