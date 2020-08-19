Маршалл Биллингсли: «Сейчас мяч на российской стороне»

19.08.2020, 0:55, Новости дня

Спецпредставитель США на переговорах по контролю над вооружениями заявил во вторник, что теперь – очередь России дать ответ на условия США по продлению соглашения о сокращении стратегических вооружений.

«Россия понимает нашу позицию, и… остается увидеть… есть ли в Москве политическая воля для того, чтобы это соглашение осуществилось», – сказал Маршалл Биллингсли.

«Сейчас мяч на российской стороне», – добавил он.

Заявление Биллингсли было сделано в ходе его телефонного брифинга, состоявшегося по завершении очередного раунда его переговоров с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым.

Напомним, что договор ограничивает количество носителей американского и российского стратегического оружия, а также количество ядерных боеголовок. Срок его действия истекает в феврале.

США хотели бы, чтобы новое соглашение затрагивало российские ракеты малого радиуса действия, которые не входят в сферу действия прежнего договора.

Кроме того, Вашингтон призывает к совершенствованию системы верификации выполнения соглашения.

США требуют также, чтобы к заключению любого договора, призванного заменить прежний, был привлечен Китай.

Биллингсли использовал несколько более мягкую формулировку, заявив, что будут разработаны рамки, в которые в подходящий момент можно будет включить и Китай.